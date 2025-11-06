ukenru
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 17920 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 18:18 • 19031 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
5 листопада, 17:06 • 22973 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
5 листопада, 15:51 • 22764 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
5 листопада, 15:03 • 32228 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
5 листопада, 13:23 • 35515 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 22846 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 22838 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 35409 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Британська армія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax - із запізненням на вісім років

Київ • УНН

Британські військові отримали перші 50 розвідувальних бронемашин Ajax, які будуть направлені на східний фланг НАТО. Поставка відбулася з восьмирічною затримкою та попри критику щодо ефективності бронетехніки на тлі зростання ролі дронів.

Британська армія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax - із запізненням на вісім років

Британські військові оголосили про першу поставку бронетехніки Ajax - майже через вісім років після початкового терміну. Перші 50 розвідувальних машин, кожна вартістю близько 10 мільйонів фунтів, нарешті готові до служби та будуть направлені на східний фланг НАТО. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Guardian.

Деталі

Постачання відбулося попри критику на тлі зростання ролі дронів у сучасних війнах. Молодший міністр оборони Люк Поллард підтвердив, що техніка "повністю придатна до експлуатації", хоча визнав численні затримки - спочатку поставки планувалися ще у 2017 році, а потім на 2020 і 2021 роки.

Є чимало уроків, які ми маємо засвоїти. Контрактування тривало багато років, а мало би тривати лише кілька місяців

- сказав Поллард.

За його словами, Британія продовжує підтримувати союзників по НАТО та зміцнювати обороноздатність Альянсу, але конкретних планів використання бронемашини наразі не оголошено.

Зазначається, що замовлення на Ajax - розвідувальну бронемашину - було зроблено ще у 2010 році, а поставки мали розпочатися на початку 2017. Після укладення фіксованого контракту на 5,5 мільярда фунтів із американською компанією General Dynamics строки пересунулися на липень 2020 року.

Однак випробування у 2020–2021 роках виявили серйозні проблеми — надмірні вібрацію та шум, через які одинадцять військовослужбовців опинилися під тривалим медичним наглядом через шум у вухах та втрату слуху.

Міністр зазначив, що не може розголошувати, скільки військових досі мають проблеми зі слухом, але запевнив, що "ці труднощі вже позаду" і що "ми б не допустили Ajax до служби, якби це було небезпечно".

Журналісти, які побували на демонстрації техніки, відзначили, що Ajax усе ще досить гучна, хоча рівень шуму тепер у межах допустимого. За словами військових, подвійний захист слуху - беруші та навушники - зробив експлуатацію безпечнішою.

Основна версія Ajax призначена для фронтової розвідки - у так званій "сірій зоні" або навіть у тилу противника. Машина здатна вести спостереження на відстані до восьми кілометрів, а її троє членів екіпажу завдяки системі камер і сенсорів можуть залишатися всередині до тижня, не виходячи назовні.

Через затримки Ajax виходить у стрій уже на четвертому році війни в Україні, де бронетехніка не показала вирішальної переваги для жодної зі сторін. Дешеві дрони-камікадзе дедалі ефективніше знищують броню, легко виявляючи її поблизу фронту.

Втім, військові, які беруть участь у програмі, не вважають Ajax марною інвестицією.

Ми не будемо воювати, як українці. Ajax не для окопних боїв, це інша концепція

- сказав командир екіпажу сержант Ендрю Ролінсон.

Він визнав, що частину розвідувальних завдань можуть виконувати дрони, але наголосив на їхніх обмеженнях:

Якщо здіймається вітер - ми не можемо їх підняти, а батарея в більшості дешевих моделей тримає лише 30–60 хвилин

- пояснив військовий.

Створення нових розвідувальних бронемашин розглядають як частину збереження загальної військової спроможності Британії. Програма також забезпечує роботою понад 4 000 людей у країні.

Міністерство оборони замовило 589 машин Ajax у різних модифікаціях, а повне виконання контракту очікується до кінця десятиліття.

Британія та Німеччина прискорюють розробку ракети з дальністю ураження понад 2000 км06.11.25, 01:04 • 958 переглядiв

Віта Зеленецька

