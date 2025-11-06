Британська армія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax - із запізненням на вісім років

Британські військові оголосили про першу поставку бронетехніки Ajax - майже через вісім років після початкового терміну. Перші 50 розвідувальних машин, кожна вартістю близько 10 мільйонів фунтів, нарешті готові до служби та будуть направлені на східний фланг НАТО. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Guardian.

Деталі

Постачання відбулося попри критику на тлі зростання ролі дронів у сучасних війнах. Молодший міністр оборони Люк Поллард підтвердив, що техніка "повністю придатна до експлуатації", хоча визнав численні затримки - спочатку поставки планувалися ще у 2017 році, а потім на 2020 і 2021 роки.

Є чимало уроків, які ми маємо засвоїти. Контрактування тривало багато років, а мало би тривати лише кілька місяців - сказав Поллард.

За його словами, Британія продовжує підтримувати союзників по НАТО та зміцнювати обороноздатність Альянсу, але конкретних планів використання бронемашини наразі не оголошено.

Зазначається, що замовлення на Ajax - розвідувальну бронемашину - було зроблено ще у 2010 році, а поставки мали розпочатися на початку 2017. Після укладення фіксованого контракту на 5,5 мільярда фунтів із американською компанією General Dynamics строки пересунулися на липень 2020 року.

Однак випробування у 2020–2021 роках виявили серйозні проблеми — надмірні вібрацію та шум, через які одинадцять військовослужбовців опинилися під тривалим медичним наглядом через шум у вухах та втрату слуху.

Міністр зазначив, що не може розголошувати, скільки військових досі мають проблеми зі слухом, але запевнив, що "ці труднощі вже позаду" і що "ми б не допустили Ajax до служби, якби це було небезпечно".

Журналісти, які побували на демонстрації техніки, відзначили, що Ajax усе ще досить гучна, хоча рівень шуму тепер у межах допустимого. За словами військових, подвійний захист слуху - беруші та навушники - зробив експлуатацію безпечнішою.

Основна версія Ajax призначена для фронтової розвідки - у так званій "сірій зоні" або навіть у тилу противника. Машина здатна вести спостереження на відстані до восьми кілометрів, а її троє членів екіпажу завдяки системі камер і сенсорів можуть залишатися всередині до тижня, не виходячи назовні.

Через затримки Ajax виходить у стрій уже на четвертому році війни в Україні, де бронетехніка не показала вирішальної переваги для жодної зі сторін. Дешеві дрони-камікадзе дедалі ефективніше знищують броню, легко виявляючи її поблизу фронту.

Втім, військові, які беруть участь у програмі, не вважають Ajax марною інвестицією.

Ми не будемо воювати, як українці. Ajax не для окопних боїв, це інша концепція - сказав командир екіпажу сержант Ендрю Ролінсон.

Він визнав, що частину розвідувальних завдань можуть виконувати дрони, але наголосив на їхніх обмеженнях:

Якщо здіймається вітер - ми не можемо їх підняти, а батарея в більшості дешевих моделей тримає лише 30–60 хвилин - пояснив військовий.

Створення нових розвідувальних бронемашин розглядають як частину збереження загальної військової спроможності Британії. Програма також забезпечує роботою понад 4 000 людей у країні.

Міністерство оборони замовило 589 машин Ajax у різних модифікаціях, а повне виконання контракту очікується до кінця десятиліття.

