Британская армия объявила о первой поставке бронемашин Ajax – с опозданием на восемь лет
Киев • УНН
Британские военные получили первые 50 разведывательных бронемашин Ajax, которые будут направлены на восточный фланг НАТО. Поставка состоялась с восьмилетней задержкой и несмотря на критику эффективности бронетехники на фоне роста роли дронов.
Британские военные объявили о первой поставке бронетехники Ajax — почти через восемь лет после первоначального срока. Первые 50 разведывательных машин, каждая стоимостью около 10 миллионов фунтов, наконец готовы к службе и будут направлены на восточный фланг НАТО. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.
Подробности
Поставка состоялась несмотря на критику на фоне роста роли дронов в современных войнах. Младший министр обороны Люк Поллард подтвердил, что техника "полностью пригодна к эксплуатации", хотя признал многочисленные задержки — изначально поставки планировались еще в 2017 году, а затем на 2020 и 2021 годы.
Есть немало уроков, которые мы должны усвоить. Контрактование длилось много лет, а должно было длиться всего несколько месяцев
По его словам, Британия продолжает поддерживать союзников по НАТО и укреплять обороноспособность Альянса, но конкретных планов использования бронемашины пока не объявлено.
Отмечается, что заказ на Ajax — разведывательную бронемашину — был сделан еще в 2010 году, а поставки должны были начаться в начале 2017. После заключения фиксированного контракта на 5,5 миллиарда фунтов с американской компанией General Dynamics сроки передвинулись на июль 2020 года.
Однако испытания в 2020–2021 годах выявили серьезные проблемы — чрезмерные вибрацию и шум, из-за которых одиннадцать военнослужащих оказались под длительным медицинским наблюдением из-за шума в ушах и потери слуха.
Министр отметил, что не может разглашать, сколько военных до сих пор имеют проблемы со слухом, но заверил, что "эти трудности уже позади" и что "мы бы не допустили Ajax к службе, если бы это было опасно".
Журналисты, побывавшие на демонстрации техники, отметили, что Ajax все еще довольно шумная, хотя уровень шума теперь в пределах допустимого. По словам военных, двойная защита слуха — беруши и наушники — сделала эксплуатацию безопаснее.
Основная версия Ajax предназначена для фронтовой разведки — в так называемой "серой зоне" или даже в тылу противника. Машина способна вести наблюдение на расстоянии до восьми километров, а ее трое членов экипажа благодаря системе камер и сенсоров могут оставаться внутри до недели, не выходя наружу.
Из-за задержек Ajax выходит в строй уже на четвертом году войны в Украине, где бронетехника не показала решающего преимущества ни для одной из сторон. Дешевые дроны-камикадзе все эффективнее уничтожают броню, легко обнаруживая ее вблизи фронта.
Впрочем, военные, участвующие в программе, не считают Ajax бесполезной инвестицией.
Мы не будем воевать, как украинцы. Ajax не для окопных боев, это другая концепция
Он признал, что часть разведывательных задач могут выполнять дроны, но подчеркнул их ограничения:
Если поднимается ветер — мы не можем их поднять, а батарея в большинстве дешевых моделей держит всего 30–60 минут
Создание новых разведывательных бронемашин рассматривается как часть сохранения общей военной способности Британии. Программа также обеспечивает работой более 4 000 человек в стране.
Министерство обороны заказало 589 машин Ajax в различных модификациях, а полное выполнение контракта ожидается до конца десятилетия.