21:56 • 10432 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 17225 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 18:18 • 18826 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
5 ноября, 17:06 • 22794 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 22636 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 32035 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 35361 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 22824 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 22821 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 35319 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Британская армия объявила о первой поставке бронемашин Ajax – с опозданием на восемь лет

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Британские военные получили первые 50 разведывательных бронемашин Ajax, которые будут направлены на восточный фланг НАТО. Поставка состоялась с восьмилетней задержкой и несмотря на критику эффективности бронетехники на фоне роста роли дронов.

Британская армия объявила о первой поставке бронемашин Ajax – с опозданием на восемь лет

Британские военные объявили о первой поставке бронетехники Ajax — почти через восемь лет после первоначального срока. Первые 50 разведывательных машин, каждая стоимостью около 10 миллионов фунтов, наконец готовы к службе и будут направлены на восточный фланг НАТО. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.

Подробности

Поставка состоялась несмотря на критику на фоне роста роли дронов в современных войнах. Младший министр обороны Люк Поллард подтвердил, что техника "полностью пригодна к эксплуатации", хотя признал многочисленные задержки — изначально поставки планировались еще в 2017 году, а затем на 2020 и 2021 годы.

Есть немало уроков, которые мы должны усвоить. Контрактование длилось много лет, а должно было длиться всего несколько месяцев

- сказал Поллард.

По его словам, Британия продолжает поддерживать союзников по НАТО и укреплять обороноспособность Альянса, но конкретных планов использования бронемашины пока не объявлено.

Отмечается, что заказ на Ajax — разведывательную бронемашину — был сделан еще в 2010 году, а поставки должны были начаться в начале 2017. После заключения фиксированного контракта на 5,5 миллиарда фунтов с американской компанией General Dynamics сроки передвинулись на июль 2020 года.

Однако испытания в 2020–2021 годах выявили серьезные проблемы — чрезмерные вибрацию и шум, из-за которых одиннадцать военнослужащих оказались под длительным медицинским наблюдением из-за шума в ушах и потери слуха.

Министр отметил, что не может разглашать, сколько военных до сих пор имеют проблемы со слухом, но заверил, что "эти трудности уже позади" и что "мы бы не допустили Ajax к службе, если бы это было опасно".

Журналисты, побывавшие на демонстрации техники, отметили, что Ajax все еще довольно шумная, хотя уровень шума теперь в пределах допустимого. По словам военных, двойная защита слуха — беруши и наушники — сделала эксплуатацию безопаснее.

Основная версия Ajax предназначена для фронтовой разведки — в так называемой "серой зоне" или даже в тылу противника. Машина способна вести наблюдение на расстоянии до восьми километров, а ее трое членов экипажа благодаря системе камер и сенсоров могут оставаться внутри до недели, не выходя наружу.

Из-за задержек Ajax выходит в строй уже на четвертом году войны в Украине, где бронетехника не показала решающего преимущества ни для одной из сторон. Дешевые дроны-камикадзе все эффективнее уничтожают броню, легко обнаруживая ее вблизи фронта.

Впрочем, военные, участвующие в программе, не считают Ajax бесполезной инвестицией.

Мы не будем воевать, как украинцы. Ajax не для окопных боев, это другая концепция

- сказал командир экипажа сержант Эндрю Ролинсон.

Он признал, что часть разведывательных задач могут выполнять дроны, но подчеркнул их ограничения:

Если поднимается ветер — мы не можем их поднять, а батарея в большинстве дешевых моделей держит всего 30–60 минут

- пояснил военный.

Создание новых разведывательных бронемашин рассматривается как часть сохранения общей военной способности Британии. Программа также обеспечивает работой более 4 000 человек в стране.

Министерство обороны заказало 589 машин Ajax в различных модификациях, а полное выполнение контракта ожидается до конца десятилетия.

Вита Зеленецкая

