Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фото
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моря
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війни
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
Британія підозрює Китай у причетності до кібератаки на Міністерство закордонних справ

Київ • УНН

Міністерство закордонних справ Великої Британії зазнало хакерської атаки в жовтні, в якій британські чиновники підозрюють причетність китайських державних структур. Хоча офіційного підтвердження немає, інцидент стався на тлі напружених відносин між країнами.

Британія підозрює Китай у причетності до кібератаки на Міністерство закордонних справ

У жовтні Міністерство закордонних справ Великої Британії зазнало хакерської атаки, яку британські чиновники підозрюють у причетності китайських державних структур. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Про порушення безпеки спочатку повідомила газета The Sun, зазначивши, що група, пов’язана з Пекіном, отримала доступ до тисяч документів. У низці телевізійних інтерв’ю у п’ятницю міністр торгівлі Кріс Браянт підтвердив факт атаки, додавши, що ризик для окремих осіб є низьким.

Ми вважаємо, що змогли досить швидко закрити цю прогалину. Ми вважаємо, що ризик того, що окремі особи постраждали чи були скомпрометовані, досить низький

- сказав Браянт.

Браянт зазначив, що не може підтвердити авторство хакерської атаки або наявність китайських зв’язків. Однак британські чиновники, які говорили на умовах анонімності, підозрюють, що за інцидентом стоять актори, пов’язані з китайською державою, хоча офіційно поки що це не підтверджено.

"Ми працюємо над розслідуванням кіберінциденту", – заявив уряд Великої Британії. "Ми надзвичайно серйозно ставимося до безпеки наших систем і даних".

Інцидент – який, за словами Браянта, розслідується з жовтня – стався в той час, коли Велика Британія намагається переглянути свої відносини з азійською державою після охолодження взаємин у останні роки через інші хакерські атаки, шпигунство та репресії Пекіна проти демократії в Гонконзі, колишній британській колонії.

Доповнення

Як зазначає видання офіційна політика уряду Лейбористської партії полягає у співпраці, конкуренції та протидії Китаю, прагнучи отримати вигоди від торгівлі з другою за величиною економікою світу та одночасно захищати національні інтереси й безпеку.

Хоча прем’єр-міністр Кір Стармер цього тижня розкритикував вирок колишньому медіамагнату з Гонконгу Джиммі Лаю, він все ж планує здійснити перший офіційний візит до Китаю наступного місяця.

"Абсолютно очевидно, що Джиммі Лай став мішенню влади", – сказав Стармер у Палаті громад у середу. "Це неправильно, і я про це заявляю. Важливо продовжувати взаємодію, щоб ми могли піднімати це питання перед нашими колегами".

Ще одним джерелом напруженості стали повторні затримки Великої Британії з остаточним рішенням щодо затвердження нового посольства Китаю в Лондоні. Місія має стати найбільшою в Європі, але розташування поблизу фінансового центру Сіті та над чутливими волоконно-оптичними кабелями викликає занепокоєння.

Жовтнева хакерська атака стала черговою після серії інших порушень. Британські компанії Jaguar Land Rover та Marks & Spencer постраждали від атак раніше цього року, що призвело до зупинки ключових сервісів. Коментуючи ці два кібератаки, Браянт зазначив BBC, що вони тепер стали "частиною сучасного життя, з якою ми повинні справлятися".

