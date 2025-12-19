Британія підозрює Китай у причетності до кібератаки на Міністерство закордонних справ
Міністерство закордонних справ Великої Британії зазнало хакерської атаки в жовтні, в якій британські чиновники підозрюють причетність китайських державних структур. Хоча офіційного підтвердження немає, інцидент стався на тлі напружених відносин між країнами.
У жовтні Міністерство закордонних справ Великої Британії зазнало хакерської атаки, яку британські чиновники підозрюють у причетності китайських державних структур. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Про порушення безпеки спочатку повідомила газета The Sun, зазначивши, що група, пов’язана з Пекіном, отримала доступ до тисяч документів. У низці телевізійних інтерв’ю у п’ятницю міністр торгівлі Кріс Браянт підтвердив факт атаки, додавши, що ризик для окремих осіб є низьким.
Ми вважаємо, що змогли досить швидко закрити цю прогалину. Ми вважаємо, що ризик того, що окремі особи постраждали чи були скомпрометовані, досить низький
Браянт зазначив, що не може підтвердити авторство хакерської атаки або наявність китайських зв’язків. Однак британські чиновники, які говорили на умовах анонімності, підозрюють, що за інцидентом стоять актори, пов’язані з китайською державою, хоча офіційно поки що це не підтверджено.
"Ми працюємо над розслідуванням кіберінциденту", – заявив уряд Великої Британії. "Ми надзвичайно серйозно ставимося до безпеки наших систем і даних".
Інцидент – який, за словами Браянта, розслідується з жовтня – стався в той час, коли Велика Британія намагається переглянути свої відносини з азійською державою після охолодження взаємин у останні роки через інші хакерські атаки, шпигунство та репресії Пекіна проти демократії в Гонконзі, колишній британській колонії.
Доповнення
Як зазначає видання офіційна політика уряду Лейбористської партії полягає у співпраці, конкуренції та протидії Китаю, прагнучи отримати вигоди від торгівлі з другою за величиною економікою світу та одночасно захищати національні інтереси й безпеку.
Хоча прем’єр-міністр Кір Стармер цього тижня розкритикував вирок колишньому медіамагнату з Гонконгу Джиммі Лаю, він все ж планує здійснити перший офіційний візит до Китаю наступного місяця.
"Абсолютно очевидно, що Джиммі Лай став мішенню влади", – сказав Стармер у Палаті громад у середу. "Це неправильно, і я про це заявляю. Важливо продовжувати взаємодію, щоб ми могли піднімати це питання перед нашими колегами".
Ще одним джерелом напруженості стали повторні затримки Великої Британії з остаточним рішенням щодо затвердження нового посольства Китаю в Лондоні. Місія має стати найбільшою в Європі, але розташування поблизу фінансового центру Сіті та над чутливими волоконно-оптичними кабелями викликає занепокоєння.
Жовтнева хакерська атака стала черговою після серії інших порушень. Британські компанії Jaguar Land Rover та Marks & Spencer постраждали від атак раніше цього року, що призвело до зупинки ключових сервісів. Коментуючи ці два кібератаки, Браянт зазначив BBC, що вони тепер стали "частиною сучасного життя, з якою ми повинні справлятися".
