Британия подозревает Китай в причастности к кибератаке на Министерство иностранных дел

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Министерство иностранных дел Великобритании подверглось хакерской атаке в октябре, в которой британские чиновники подозревают причастность китайских государственных структур. Хотя официального подтверждения нет, инцидент произошел на фоне напряженных отношений между странами.

Британия подозревает Китай в причастности к кибератаке на Министерство иностранных дел

В октябре Министерство иностранных дел Великобритании подверглось хакерской атаке, в причастности к которой британские чиновники подозревают китайские государственные структуры. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

О нарушении безопасности первоначально сообщила газета The Sun, отметив, что группа, связанная с Пекином, получила доступ к тысячам документов. В ряде телевизионных интервью в пятницу министр торговли Крис Брайант подтвердил факт атаки, добавив, что риск для отдельных лиц низок.

Мы считаем, что смогли довольно быстро закрыть этот пробел. Мы считаем, что риск того, что отдельные лица пострадали или были скомпрометированы, довольно низок

- сказал Брайант.

Брайант отметил, что не может подтвердить авторство хакерской атаки или наличие китайских связей. Однако британские чиновники, говорившие на условиях анонимности, подозревают, что за инцидентом стоят акторы, связанные с китайским государством, хотя официально пока это не подтверждено.

"Мы работаем над расследованием киберинцидента", - заявило правительство Великобритании. "Мы чрезвычайно серьезно относимся к безопасности наших систем и данных".

Минобороны Британии создало новую Службу военной разведки12.12.25, 14:35 • 3308 просмотров

Инцидент – который, по словам Брайанта, расследуется с октября – произошел в то время, когда Великобритания пытается пересмотреть свои отношения с азиатским государством после охлаждения взаимоотношений в последние годы из-за других хакерских атак, шпионажа и репрессий Пекина против демократии в Гонконге, бывшей британской колонии.

Дополнение

Как отмечает издание, официальная политика правительства Лейбористской партии заключается в сотрудничестве, конкуренции и противодействии Китаю, стремясь получить выгоды от торговли со второй по величине экономикой мира и одновременно защищать национальные интересы и безопасность.

Хотя премьер-министр Кир Стармер на этой неделе раскритиковал приговор бывшему медиамагнату из Гонконга Джимми Лаю, он все же планирует совершить первый официальный визит в Китай в следующем месяце.

"Абсолютно очевидно, что Джимми Лай стал мишенью властей", - сказал Стармер в Палате общин в среду. "Это неправильно, и я об этом заявляю. Важно продолжать взаимодействие, чтобы мы могли поднимать этот вопрос перед нашими коллегами".

Еще одним источником напряженности стали повторные задержки Великобритании с окончательным решением по утверждению нового посольства Китая в Лондоне. Миссия должна стать крупнейшей в Европе, но расположение вблизи финансового центра Сити и над чувствительными волоконно-оптическими кабелями вызывает беспокойство.

Октябрьская хакерская атака стала очередной после серии других нарушений. Британские компании Jaguar Land Rover и Marks & Spencer пострадали от атак ранее в этом году, что привело к остановке ключевых сервисов. Комментируя эти две кибератаки, Брайант отметил BBC, что они теперь стали "частью современной жизни, с которой мы должны справляться".

Премьер-министр Великобритании поручил проверить масштабы иностранного вмешательства в британскую политику17.12.25, 00:27 • 4362 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Кир Стармер
Bloomberg L.P.
Гонконг
Великобритания
Китай
Лондон