Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил провести безотлагательную оценку уровня внешнего влияния на британскую политику на фоне подготовки законодательных изменений, направленных на усиление контроля за политическими пожертвованиями. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Правительство уже запустило ускоренный анализ действующих финансовых правил, регулирующих политические взносы и защиту избирательных процессов. Ожидается, что итоговые выводы будут представлены в конце марта.

Руководителем проверки назначен Филип Райкрофт, бывший постоянный секретарь ведомства по вопросам Brexit. Ему поручено проанализировать действенность имеющихся норм и подготовить предложения по их обновлению. Полный отчет планируют обнародовать для общественности.

Решение о начале проверки стало реакцией на приговор Нейтану Гиллу - бывшему лидеру партии Reform UK в Уэльсе. Он признал, что получал десятки тысяч фунтов наличными за распространение пророссийских заявлений в медиа и Европейском парламенте.

В ходе расследования полицейские заявили, что, по их мнению, некоторые лица, упомянутые в этом деле, имели прямую связь с Владимиром Путиным - пишет Sky News.

О начале инициативы в Палате общин сообщил министр жилищного хозяйства, общин и местного самоуправления Стив Рид. Он охарактеризовал действия Гилла как "пятно на британской демократии" и подчеркнул, что независимый пересмотр должен устранить слабые места в системе политического финансирования.

Экс-лидер партии Reform UK в Уэльсе Нейтан Гилл предстал перед судом в Лондоне, признав вину по восьми пунктам относительно получения денег в период с декабря 2018 по июль 2019 года. Он получал взятки за выполнение указаний гражданина Украины Олега Волошина, который был чиновником в правительстве Виктора Януковича.

