Премьер-министр Великобритании поручил проверить масштабы иностранного вмешательства в британскую политику

$42.250.05
49.650.19
ukenru
17:02 • 9152 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 16681 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 16745 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 20299 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 20039 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 23519 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 24902 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24261 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 29055 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24373 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.6м/с
91%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В НАБУ не знают, сколько утечек информации допущено детективами - информация руководителя САП противоречит фактам16 декабря, 12:53 • 6428 просмотра
САП обжалует отмену приговора экс-следователям, уличенным во взяточничестве в 50 тысяч долларов16 декабря, 13:06 • 5628 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 19060 просмотра
Маск "наркоман", Вэнс "теоретик заговора" – руководитель аппарата Белого дома резко раскритиковала окружение Трампа16 декабря, 16:09 • 4088 просмотра
Интернет дома без света: в Минцифры рассказали, как подключить xPON16 декабря, 16:49 • 4522 просмотра
публикации
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 19110 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 33044 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 36972 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 77053 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 71792 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Борис Писториус
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нидерланды
Польша
Литва
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 45092 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 62215 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 62075 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 65665 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 100395 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
YouTube
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т

Премьер-министр Великобритании поручил проверить масштабы иностранного вмешательства в британскую политику

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Кир Стармер инициировал безотлагательную оценку внешнего влияния на британскую политику на фоне подготовки законодательных изменений. Это решение стало реакцией на приговор Нейтану Гиллу, который получал средства за пророссийские заявления.

Премьер-министр Великобритании поручил проверить масштабы иностранного вмешательства в британскую политику

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил провести безотлагательную оценку уровня внешнего влияния на британскую политику на фоне подготовки законодательных изменений, направленных на усиление контроля за политическими пожертвованиями. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

Правительство уже запустило ускоренный анализ действующих финансовых правил, регулирующих политические взносы и защиту избирательных процессов. Ожидается, что итоговые выводы будут представлены в конце марта.

Руководителем проверки назначен Филип Райкрофт, бывший постоянный секретарь ведомства по вопросам Brexit. Ему поручено проанализировать действенность имеющихся норм и подготовить предложения по их обновлению. Полный отчет планируют обнародовать для общественности.

Решение о начале проверки стало реакцией на приговор Нейтану Гиллу - бывшему лидеру партии Reform UK в Уэльсе. Он признал, что получал десятки тысяч фунтов наличными за распространение пророссийских заявлений в медиа и Европейском парламенте.

В ходе расследования полицейские заявили, что, по их мнению, некоторые лица, упомянутые в этом деле, имели прямую связь с Владимиром Путиным

- пишет Sky News.

О начале инициативы в Палате общин сообщил министр жилищного хозяйства, общин и местного самоуправления Стив Рид. Он охарактеризовал действия Гилла как "пятно на британской демократии" и подчеркнул, что независимый пересмотр должен устранить слабые места в системе политического финансирования.

Напомним

Экс-лидер партии Reform UK в Уэльсе Нейтан Гилл предстал перед судом в Лондоне, признав вину по восьми пунктам относительно получения денег в период с декабря 2018 по июль 2019 года. Он получал взятки за выполнение указаний гражданина Украины Олега Волошина, который был чиновником в правительстве Виктора Януковича.

Британским военным запретили разговаривать в китайских автомобилях: их могут прослушивать19.11.25, 01:13 • 4477 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Владимир Путин
Кир Стармер
Лондон