Прем'єр-міністр Великої Британії доручив перевірити масштаби іноземного втручання у британську політику

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доручив провести невідкладну оцінку рівня зовнішнього впливу на британську політику на тлі підготовки законодавчих змін, спрямованих на посилення контролю за політичними пожертвами. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.

Деталі

Уряд уже запустив пришвидшений аналіз чинних фінансових правил, які регулюють політичні внески та захист виборчих процесів. Очікується, що підсумкові висновки представлять наприкінці березня.

Керівником перевірки призначено Філіпа Райкрофта, колишнього постійного секретаря відомства з питань Brexit. Йому доручено проаналізувати дієвість наявних норм і підготувати пропозиції щодо їхнього оновлення. Повний звіт планують оприлюднити для громадськості.

Рішення про початок перевірки стало реакцією на вирок Нейтану Гіллу - колишньому лідеру партії Reform UK в Уельсі. Він визнав, що отримував десятки тисяч фунтів готівкою за поширення проросійських заяв у медіа та Європейському парламенті.

Під час розслідування поліцейські заявили, що, на їхню думку, деякі особи, згадані в цій справі, мали прямий зв’язок із володимиром путіним - пише Sky News.

Про початок ініціативи в Палаті громад повідомив міністр житлового господарства, громад і місцевого самоврядування Стів Рід. Він охарактеризував дії Гілла як "пляму на британській демократії" та підкреслив, що незалежний перегляд має усунути слабкі місця у системі політичного фінансування.

Нагадаємо

Екслідер партії Reform UK у Вельсі Нейтан Гілл постав перед судом у Лондоні, визнавши провину за вісьмома пунктами щодо отримання грошей у період з грудня 2018 по липень 2019 року. Він отримував хабарі за виконання вказівок громадянина України Олега Волошина, який був чиновником в уряді Віктора Януковича.

