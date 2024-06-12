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Боррель: мета саміту у Швейцарії - визначити загальні параметри миру

Боррель: мета саміту у Швейцарії - визначити загальні параметри миру

Київ • УНН

 • 114895 перегляди

Мирний саміт у Швейцарії має на меті розробити загальні параметри миру між країнами-учасницями на основі міжнародного права та статуту ООН, зосередившись на таких питаннях, як ядерна безпека, обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей, але він не є платформою для прямих переговорів між Україною та росією.

Саміт миру, організований Швейцарією - це не платформа для прямих переговорів між Україною і росією. Втім він збере майже 100 країн з усього світу, щоб обговорити, як ініціювати процес припинення війни проти України на принципах статуту ООН. Про це написав очільник дипломатів  ЄС Жозеп Боррель у власному блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій, передає УНН.

Цими вихідними я візьму участь у саміті з питань миру в Україні у Швейцарії. Це не платформа для прямих переговорів між Україною і росією. Мета саміту - виробити загальні параметри миру між країнами-учасницями, засновані на міжнародному праві та статуті ООН

- написав Боррель.

Він розповів, що саміт також зосередиться на окремих практичних питаннях, з яких можна взаємодіяти з росією: як зміцнити ядерну безпеку, полегшити обмін полоненими і забезпечити повернення багатьох тисяч українських дітей, викрадених рф.

У центрі уваги, за словами Борреля, також будуть питання забезпечення вільного судноплавства та захисту портової інфраструктури Чорного моря.

"Будь-яке припинення вогню, яке дасть змогу росії зберегти свій репресивний режим на окупованих територіях, винагороджуватиме цю агресію, підриватиме міжнародне право та заохочуватиме подальшу територіальну експансію рф",  - налогосив очільник дипломатів ЄС.

Політолог про Глобальний саміт миру: Україна повинна вибити з рук інших країн козирі, що дозволяють їм пропонувати свої варіанти мирного плану11.06.24, 16:47 • 120627 переглядiв

Він нагадав,  що у кожній доповіді ООН, починаючи з 2022 року, наводяться численні докази жорстоких репресій проти українців і систематичних порушень прав людини на окупованих територіях.

Також Боррель розповів, що "посланці" путіна  роз'їжджають світом, щоб відмовити країни від участі в Саміті миру. "росія явно не готова до переговорів у дусі доброї волі і скористається будь-яким припиненням вогню, щоб переозброїтися і знову напасти", - вважає дипломат.

На саміті обговорюватимуться й інші пропозиції, але в ЄС, за словами Борреля вважають, що Формула миру з 10 пунктів, запропонована Україною, залишається найнадійнішим підґрунтям для майбутніх мирних переговорів.

Доповнення

Політолог-міжнародник Максим Ялі зазначив журналісту УНН, що лля України на Саміті миру буде максимальним результатом на даному етапі, якщо 90 країн, які заявили про свою присутність, приїдуть і підтримують навіть три пункти з української Формули миру: ядерна безпека, продовольча безпека та обмін полоненими, зокрема повернення дітей.

Додамо

У Швейцарії заявили, що на Саміт миру зареєструвалися 90 країн та організацій.

В травні Президент Володимир Зеленський заявляв, що серед основних питань, які будуть розглядатися під час Саміту миру у Швейцарії - можливість проведення обміну "всіх на всіх", повернення в Україну викрадених дітей та депортованих українців, а також питання ядерної безпеки.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
shveitsariiaШвейцарія
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
chorne-moreЧорне море
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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