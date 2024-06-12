Саммит мира, организованный Швейцарией - это не платформа для прямых переговоров между Украиной и россией. Впрочем он соберет почти 100 стран со всего мира, чтобы обсудить, как инициировать процесс прекращения войны против Украины на принципах устава ООН. Об этом написал глава дипломатов ЕС Жозеп Боррель в собственном блоге на сайте Европейской службы внешних действий, передает УНН.

В эти выходные я приму участие в саммите по вопросам мира в Украине в Швейцарии. Это не платформа для прямых переговоров между Украиной и россией. Цель саммита - выработать общие параметры мира между странами-участницами, основанные на международном праве и уставе ООН - написал Боррель.

Он рассказал, что саммит также сосредоточится на отдельных практических вопросах, по которым можно взаимодействовать с россией: как укрепить ядерную безопасность, облегчить обмен пленными и обеспечить возвращение многих тысяч украинских детей, похищенных рф.

В центре внимания, по словам Борреля, также будут вопросы обеспечения свободного судоходства и защиты портовой инфраструктуры Черного моря.

"Любое прекращение огня, которое позволит россии сохранить свой репрессивный режим на оккупированных территориях, будет вознаграждать эту агрессию, подрывать международное право и поощрять дальнейшую территориальную экспансию рф", - подчеркнул глава дипломатов ЕС.

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Он напомнил, что в каждом докладе ООН, начиная с 2022 года, приводятся многочисленные доказательства жестоких репрессий против украинцев и систематических нарушений прав человека на оккупированных территориях.

Также Боррель рассказал, что "посланцы" путина разъезжают по миру, чтобы отговорить страны от участия в Саммите мира. "россия явно не готова к переговорам в духе доброй воли и воспользуется любым прекращением огня, чтобы перевооружиться и снова напасть", - считает дипломат.

На саммите будут обсуждаться и другие предложения, но в ЕС, по словам Борреля считают, что Формула мира из 10 пунктов, предложенная Украиной, остается самой надежной основой для будущих мирных переговоров.

Дополнение

Политолог-международник Максим Яли отметил журналисту УНН, что для Украины на Саммите мира будет максимальным результатом на данном этапе, если 90 стран, которые заявили о своем присутствии, приедут и поддерживают даже три пункта из украинской Формулы мира: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и обмен пленными, в частности возвращение детей.

Добавим

В Швейцарии заявили, что на Саммит мира зарегистрировались 90 стран и организаций.

В мае Президент Владимир Зеленский заявлял, что среди основных вопросов, которые будут рассматриваться во время Саммита мира в Швейцарии - возможность проведения обмена "всех на всех", возвращение в Украину похищенных детей и депортированных украинцев, а также вопросы ядерной безопасности.