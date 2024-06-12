Політолог розповів, що для України буде максимальним результатом на Саміті миру

Для України на Саміті миру буде максимальним результатом на даному етапі, якщо 90 країн, які заявили про свою присутність, приїдуть і підтримують навіть три пункти з української Формули миру: ядерна безпека, продовольча безпека та обмін полоненими, зокрема повернення дітей. Таку думку висловив журналісту УНН політолог-міжнародник Максим Ялі.

Не думаю, що будуть розглядати китайський мирний план. Тут три ключові питання, які були й будуть винесені на саміт, саме стосовно них, напевно, є згода всіх країн, що прибудуть на саміт. Ядерна, продовольча безпека та обмін полоненим, зокрема, дітей. Ось стосовно цих питань, напевно, і буде фінальний комюніке з пропозицією потім до розгляду росією, зокрема, за посередництвом Китаю. Більшого, напевно, досягти буде вкрай важко - сказав Ялі.

Bloomberg: у ЄС думають над шляхом від Саміту миру до можливих переговорів в Саудівській Аравії за участю росії восени

Він припустив, що ближче до осені можливо будуть й інші зустрічі вже за участю росії, про що вже писав Bloomberg.

"Те, що інші варіанти вирішення війни, зокрема китайський, будуть обговорити надалі, напевно так, тому що, як ми бачимо, немає абсолютно згоди серед найвпливовіших держав, зокрема Китай, який має найбільший вплив на росію щодо мирного плану від Зеленського. Тому, напевно, вже ближче до осені можливо будуть і інші зустрічі вже за участю росії, про що вже писав і Bloomberg, і, напевно, про що й будуть обговорювати кулуарно варіанти компромісів з боку України на подальших перемовинах", - розповів Ялі.

Ялі також розповів, що для України буде максимальним результатом на цьому етапі.

Але тим не менше, навіть якщо 90 держав, які вже заявили про свою присутність, приїдуть і підтримують навіть ці три пункти, це буде максимальний результат на цьому етапі. Те, що повністю не вдалося переконати інші держави підтримати формулу Зеленського в повному обсязі, говорить, напевно, і що не слід очікувати якихось проривних результатів, (про це - ред.) свідчать, зокрема, і відсутність на саміті президента Байдена" - сказав Ялі.

NHK: у заяві за підсумками саміту миру в Швейцарії може не бути пункту про виведення російських військ

Політолог Ігор Рейтерович зазначав журналісту УНН, що якщо фінальний документ буде містити певні деталі й ці деталі будуть відповідати баченню України, тоді можна буде говорити, що Саміт миру однозначно був успішний.

"Тим більше ті країни, які не будуть брати в ньому участь – за ним дуже уважно будуть спостерігати і як варіант розглянуть можливість своєї участі під час наступного Саміту, адже цей явно не останній. Це тільки початок довгого шляху й подібних самітів ще буде достатньо багато", - пояснив Рейтерович.

Доповнення

У Швейцарії заявили, що на Саміт миру зареєструвалися 90 країн та організацій.

В травні Президент Володимир Зеленський заявляв, що серед основних питань, які будуть розглядатися під час Саміту миру у Швейцарії - можливість проведення обміну "всіх на всіх", повернення в Україну викрадених дітей та депортованих українців, а також питання ядерної безпеки.