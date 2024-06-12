Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира

Для Украины на Саммите мира будет максимальным результатом на данном этапе, если 90 стран, которые заявили о своем присутствии, приедут и поддерживают даже три пункта из украинской Формулы мира: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и обмен пленными, в частности возвращение детей. Такое мнение высказал журналисту УНН политолог-международник Максим Яли.

Не думаю, что будут рассматривать китайский мирный план. Здесь три ключевых вопроса, которые были и будут вынесены на саммит, именно по ним, наверное, есть согласие всех стран, которые прибудут на саммит. Ядерная, продовольственная безопасность и обмен пленными, в том числе детьми. Вот по этим вопросам, наверное, и будет финальное коммюнике с предложением потом к рассмотрению россией, в частности, при посредничестве Китая. Большего, наверное, достичь будет крайне трудно - сказал Яли.

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Он предположил, что ближе к осени возможно будут и другие встречи уже с участием россии, о чем уже писал Bloomberg.

"То, что другие варианты решения войны, в частности китайский, будут обсудить в дальнейшем, наверное да, потому что, как мы видим, нет абсолютно согласия среди самых влиятельных государств, в частности Китай, который имеет наибольшее влияние на Россию относительно мирного плана от Зеленского. Поэтому, наверное, уже ближе к осени возможно будут и другие встречи уже с участием России, о чем уже писал и Bloomberg, и, наверное, о чем и будут обсуждать кулуарно варианты компромиссов со стороны Украины на дальнейших переговорах", - рассказал Яли.

Яли также рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на этом этапе.

Но тем не менее, даже если 90 государств, которые уже заявили о своем присутствии, приедут и поддерживают даже эти три пункта, это будет максимальный результат на этом этапе. То, что полностью не удалось убедить другие государства поддержать формулу Зеленского в полном объеме, говорит, наверное, и что не следует ожидать каких-то прорывных результатов, (об этом - ред.) свидетельствуют, в частности, и отсутствие на саммите президента Байдена" - сказал Яли.

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Политолог Игорь Рейтерович отмечал журналисту УНН, что если финальный документ будет содержать определенные детали и эти детали будут соответствовать видению Украины, тогда можно будет говорить, что Саммит мира однозначно был успешен.

"Тем более те страны, которые не будут принимать в нем участие - за ним очень внимательно будут наблюдать и как вариант рассмотрят возможность своего участия во время следующего Саммита, ведь этот явно не последний. Это только начало долгого пути и подобных саммитов еще будет достаточно много", - пояснил Рейтерович.

Дополнение

В Швейцарии заявили, что на Саммит мира зарегистрировались 90 стран и организаций.

В мае Президент Владимир Зеленский заявлял, что среди основных вопросов, которые будут рассматриваться во время Саммита мира в Швейцарии - возможность проведения обмена "всех на всех", возвращение в Украину похищенных детей и депортированных украинцев, а также вопросы ядерной безопасности.