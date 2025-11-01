Болгарія зупиняє експорт нафтопродуктів до ЄС через санкції проти "лукойлу"
Київ • УНН
Національні збори Болгарії схвалили законопроєкт про призупинення експорту нафтопродуктів до держав-членів Європейського Союзу. Про це повідомляє Bulgarian News Agency, інформує УНН.
Деталі
Вказується, що рішення парламенту стосується призупинення експорту внутрішньоспільних постачань нафтопродуктів до країн ЄС. Водночас заборона не поширюється на заправку болгарських та іноземних суден та літаків. Також з-під дії заборони виведені постачання палива збройним силам країн-членів ЄС та НАТО.
Цей захід мотивований необхідністю забезпечення енергетичної безпеки країни та стабільності внутрішнього ринку палива з огляду на санкції, нещодавно запроваджені США проти російської компанії "лукойл"
Автори уточнюють, що "лукойл" володіє найбільшим нафтопереробним заводом на Балканах - "лукойл Нафтохім Бургас". Також підсанкційна російська компанія володіє провідним реалізатором моторного палива в країні, - "лукойл Болгарія", яка також контролює від 40% до 60% ринку оптової торгівлі паливом.
Нагадаємо
Днями російська нафтова компанія "лукойл" оголосила про намір продати свої закордонні активи після запровадження Міністерством фінансів США санкцій. Розгляд пропозицій від потенційних покупців вже розпочато.
