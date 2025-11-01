Болгарія зупиняє експорт нафтопродуктів до ЄС через санкції проти "лукойлу"

$42.080.01
48.980.00
ukenru
20:50 • 7132 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 16364 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 22077 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 22660 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 27148 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 28171 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 44478 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 20551 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 39586 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 17397 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 35146 перегляди
ВМС України вразили орловську ТЕЦ та підстанцію ракетами "Нептун"31 жовтня, 15:23 • 7846 перегляди
На Житомирщині два автомобілі підірвалися на вибухових пристроях, є загиблі і пораненіPhoto31 жовтня, 15:37 • 9054 перегляди
Ще одне водосховище біля окупованого Маріуполя стрімко мілієPhoto31 жовтня, 16:02 • 5928 перегляди
Венесуела попросила у росії, Китаю та Ірану термінову військову підтримку на фоні можливого конфлікту з США 31 жовтня, 17:42 • 14524 перегляди
Публікації
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 35201 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 44477 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 39586 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 41997 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto31 жовтня, 09:35 • 48491 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Геннадій Труханов
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Одеса
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 35203 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 26394 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 35345 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 67644 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 71451 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
The Washington Post
Bild
МіГ-29

Болгарія зупиняє експорт нафтопродуктів до ЄС через санкції проти "лукойлу"

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Національні збори Болгарії схвалили законопроєкт про призупинення експорту нафтопродуктів до держав-членів Європейського Союзу. Це рішення мотивоване необхідністю забезпечення енергетичної безпеки країни та стабільності внутрішнього ринку палива.

Болгарія зупиняє експорт нафтопродуктів до ЄС через санкції проти "лукойлу"

Національні збори Болгарії схвалили законопроєкт про призупинення експорту нафтопродуктів до держав-членів Європейського Союзу. Про це повідомляє Bulgarian News Agency, інформує УНН.

Деталі

Вказується, що рішення парламенту стосується призупинення експорту внутрішньоспільних постачань нафтопродуктів до країн ЄС. Водночас заборона не поширюється на заправку болгарських та іноземних суден та літаків. Також з-під дії заборони виведені постачання палива збройним силам країн-членів ЄС та НАТО.

Цей захід мотивований необхідністю забезпечення енергетичної безпеки країни та стабільності внутрішнього ринку палива з огляду на санкції, нещодавно запроваджені США проти російської компанії "лукойл"

- цитує видання резолюцію профільного комітету.

Автори уточнюють, що "лукойл" володіє найбільшим нафтопереробним заводом на Балканах - "лукойл Нафтохім Бургас". Також підсанкційна російська компанія володіє провідним реалізатором моторного палива в країні, - "лукойл Болгарія", яка також контролює від 40% до 60% ринку оптової торгівлі паливом.

Нагадаємо

Днями російська нафтова компанія "лукойл" оголосила про намір продати свої закордонні активи після запровадження Міністерством фінансів США санкцій. Розгляд пропозицій від потенційних покупців вже розпочато.

Литовська залізниця припинить перевезення продукції російської компанії "лукойл"31.10.25, 15:21 • 2408 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Санкції
Енергетика
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки