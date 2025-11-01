Болгария останавливает экспорт нефтепродуктов в ЕС из-за санкций против "Лукойла"

Национальное собрание Болгарии одобрило законопроект о приостановке экспорта нефтепродуктов в государства-члены Европейского Союза. Об этом сообщает Bulgarian News Agency, информирует УНН.

Указывается, что решение парламента касается приостановки экспорта внутриобщинных поставок нефтепродуктов в страны ЕС. В то же время запрет не распространяется на заправку болгарских и иностранных судов и самолетов. Также из-под действия запрета выведены поставки топлива вооруженным силам стран-членов ЕС и НАТО.

Эта мера мотивирована необходимостью обеспечения энергетической безопасности страны и стабильности внутреннего рынка топлива, учитывая санкции, недавно введенные США против российской компании "Лукойл"