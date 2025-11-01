Болгария останавливает экспорт нефтепродуктов в ЕС из-за санкций против "Лукойла"

$42.080.01
48.980.00
ukenru
20:50 • 8502 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 18104 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 23127 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 23635 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 27969 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 28370 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 45118 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 20616 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 39995 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 17433 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
ВМС Украины поразили орловскую ТЭЦ и подстанцию ракетами "Нептун"31 октября, 15:23 • 8972 просмотра
В Житомирской области два автомобиля подорвались на взрывных устройствах, есть погибшие и раненыеPhoto31 октября, 15:37 • 10059 просмотра
Еще одно водохранилище возле оккупированного Мариуполя стремительно мелеетPhoto31 октября, 16:02 • 6980 просмотра
Венесуэла запросила у россии, Китая и Ирана срочную военную поддержку на фоне возможного конфликта с США31 октября, 17:42 • 15070 просмотра
Журналист Bild Рёпке получил приглашение посетить Купянск и Покровск от российского “первого канала”: что он ответил23:33 • 4678 просмотра
публикации
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 36334 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 45121 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 39998 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto31 октября, 10:39 • 42362 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto31 октября, 09:35 • 48862 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Геннадий Труханов
Джон Ратклифф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесса
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 36334 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 26751 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 35684 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 67979 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 71779 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Вашингтон Пост
Бильд
Микоян МиГ-29

Болгария останавливает экспорт нефтепродуктов в ЕС из-за санкций против "Лукойла"

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Национальное собрание Болгарии одобрило законопроект о приостановке экспорта нефтепродуктов в государства-члены Европейского Союза. Это решение мотивировано необходимостью обеспечения энергетической безопасности страны и стабильности внутреннего рынка топлива.

Болгария останавливает экспорт нефтепродуктов в ЕС из-за санкций против "Лукойла"

Национальное собрание Болгарии одобрило законопроект о приостановке экспорта нефтепродуктов в государства-члены Европейского Союза. Об этом сообщает Bulgarian News Agency, информирует УНН.

Подробности

Указывается, что решение парламента касается приостановки экспорта внутриобщинных поставок нефтепродуктов в страны ЕС. В то же время запрет не распространяется на заправку болгарских и иностранных судов и самолетов. Также из-под действия запрета выведены поставки топлива вооруженным силам стран-членов ЕС и НАТО.

Эта мера мотивирована необходимостью обеспечения энергетической безопасности страны и стабильности внутреннего рынка топлива, учитывая санкции, недавно введенные США против российской компании "Лукойл"

- цитирует издание резолюцию профильного комитета.

Авторы уточняют, что "Лукойл" владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на Балканах - "Лукойл Нефтохим Бургас". Также подсанкционная российская компания владеет ведущим реализатором моторного топлива в стране - "Лукойл Болгария", которая также контролирует от 40% до 60% рынка оптовой торговли топливом.

Напомним

На днях российская нефтяная компания "Лукойл" объявила о намерении продать свои зарубежные активы после введения Министерством финансов США санкций. Рассмотрение предложений от потенциальных покупателей уже начато.

Литовская железная дорога прекратит перевозку продукции российской компании "лукойл"31.10.25, 15:21 • 2414 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Санкции
Энергетика
Европейский Союз
Соединённые Штаты