Болгарія готується повністю відмовитися від транзиту російського газу наступного року
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив, що країна почне розірвання контрактів на транзит російського газу наступного року. До 2028 року російський газ буде повністю виключений з болгарського енергоринку.
Болгарія готується повністю відмовитися від транзиту російського газу. Прем’єр-міністр Росен Желязков заявив у Нью-Йорку, що вже наступного року країна почне процес розірвання контрактів, а до 2028 року російський газ буде остаточно усунутий з болгарського енергоринку. Про це повідомляє "Радіо Болгарія", пише УНН.
Деталі
Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, перебуваючи у США для участі в щорічній сесії Генеральної Асамблеї ООН, підтвердив готовність Софії синхронізуватися з рішеннями Євросоюзу щодо скорочення залежності від російських енергоносіїв.
Щодо заклику президента Дональда Трампа, який пролунав під час сесії Генеральної Асамблеї, ми, як частина Європейського Союзу, приєднаємося до рішень Союзу про призупинення в короткостроковій перспективі – у 2026 році – дії контрактів на використання або транзит російського природного газу
За словами Желязкова, ключова мета – не лише зупинити транзит у найближчі роки, але й у довгостроковій перспективі "повністю виключити російський природний газ з болгарського енергетичного ринку до 2028 року".
У Болгарії море викинуло на берег військовий дрон: територію навколо знахідки оточили – ЗМІ12.09.25, 16:04 • 3173 перегляди
Прем’єр підкреслив, що нині Болгарія не залежить від поставок з рф: потреби промисловості та домогосподарств забезпечуються за рахунок імпорту скрапленого газу, який надходить через спеціалізовані LNG-термінали.
Під час візиту болгарської делегації до США Болгарський енергетичний холдинг підписав меморандум про взаєморозуміння з Університетом Північної Дакоти. Документ передбачає спільні дослідження у сфері рідкоземельних металів, що може посилити енергетичну безпеку.
Нагадаємо
Дональд Трамп провів переговори з Урсулою фон дер Ляєн, головою Єврокомісії. Під час зустрічі фон дер Ляєн підтвердила, що Європейський Союз має намір повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв до 2027 року.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не припинить імпорт російської нафти, навіть якщо про це попросить президент США Дональд Трамп. За словами Сійярто, головною причиною є географічні обмеження, які ускладнюють пошук альтернативних постачальників.