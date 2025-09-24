Болгария готовится полностью отказаться от транзита российского газа в следующем году
Киев • УНН
Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что страна начнет расторжение контрактов на транзит российского газа в следующем году. К 2028 году российский газ будет полностью исключен из болгарского энергетического рынка.
Детали
Премьер-министр Болгарии Росен Желязков, находясь в США для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подтвердил готовность Софии синхронизироваться с решениями Евросоюза по сокращению зависимости от российских энергоносителей.
Что касается призыва президента Дональда Трампа, прозвучавшего во время сессии Генеральной Ассамблеи, мы, как часть Европейского Союза, присоединимся к решениям Союза о приостановлении в краткосрочной перспективе – в 2026 году – действия контрактов на использование или транзит российского природного газа
По словам Желязкова, ключевая цель – не только остановить транзит в ближайшие годы, но и в долгосрочной перспективе "полностью исключить российский природный газ с болгарского энергетического рынка до 2028 года".
Премьер подчеркнул, что сейчас Болгария не зависит от поставок из РФ: потребности промышленности и домохозяйств обеспечиваются за счет импорта сжиженного газа, который поступает через специализированные LNG-терминалы.
Во время визита болгарской делегации в США Болгарский энергетический холдинг подписал меморандум о взаимопонимании с Университетом Северной Дакоты. Документ предусматривает совместные исследования в сфере редкоземельных металлов, что может усилить энергетическую безопасность.
Напомним
Дональд Трамп провел переговоры с Урсулой фон дер Ляйен, главой Еврокомиссии. Во время встречи фон дер Ляйен подтвердила, что Европейский Союз намерен полностью отказаться от импорта российских энергоносителей до 2027 года.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не прекратит импорт российской нефти, даже если об этом попросит президент США Дональд Трамп. По словам Сийярто, главной причиной являются географические ограничения, которые затрудняют поиск альтернативных поставщиков.