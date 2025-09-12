В Болгарии море выбросило на берег военный дрон: территорию вокруг находки оцепили – СМИ
На побережье вблизи Солницы в Бургасе найден поврежденный военный беспилотник. Устройство выбросило на берег волнами, территорию оцепили военные и полицейские.
На побережье близ Солницы в Бургасе сегодня утром был найден поврежденный военный беспилотник. Устройство выбросило на берег волнами, после чего территория вокруг него была немедленно оцеплена военными и полицией. Об этом информирует издание Flagman, пишет УНН.
Детали
По данным издания, первым дрон заметил мужчина, который около 9:30 прогуливался по пляжу в районе школы воздушных змеев. Он вызвал спасателей, которые передали информацию в службу экстренной помощи.
На месте работают взрывотехники и военные эксперты, которые должны в ближайшее время безопасно убрать аппарат с побережья.
Внешний осмотр свидетельствует, что речь идет, вероятно, о разведывательном дроне. У него отсутствуют задняя часть и правое крыло, что может указывать на его поражение во время боевых действий. Несмотря на инцидент, местные источники уверяют: угрозы для отдыхающих или жителей региона нет.
