У Болгарії море викинуло на берег військовий дрон: територію навколо знахідки оточили – ЗМІ
Київ • УНН
На узбережжі поблизу Солниці в Бургасі знайдено пошкоджений військовий безпілотник. Пристрій викинуло на берег хвилями, територію оточили військові та поліцейські.
На узбережжі поблизу Солниці в Бургасі сьогодні вранці знайшли пошкоджений військовий безпілотник. Пристрій викинуло на берег хвилями, після чого територію довкола нього одразу оточили військові та поліцейські. Про це інформує видання Flagman, пише УНН.
Деталі
За даними видання, першим дрон помітив чоловік, який близько 9:30 прогулювався пляжем у районі школи повітряних зміїв. Він викликав рятувальників, які передали інформацію до служби екстреної допомоги.
На місці працюють вибухотехніки та військові експерти, які мають найближчим часом безпечно прибрати апарат з узбережжя.
Зовнішній огляд свідчить, що йдеться, ймовірно, про розвідувальний дрон. У нього відсутні задня частина та праве крило, що може вказувати на його ураження під час бойових дій. Попри інцидент, місцеві джерела запевняють: загрози для відпочивальників чи мешканців регіону немає.
