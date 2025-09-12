У Болгарії море викинуло на берег військовий дрон: територію навколо знахідки оточили – ЗМІ

$41.310.10
Ексклюзив
11:55 • 10147 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 11625 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
09:11 • 12917 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 21694 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 15264 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 15458 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51
12 вересня, 05:51 • 38531 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17
11 вересня, 19:17 • 39922 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15
11 вересня, 15:15 • 52872 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55
11 вересня, 14:55 • 85445 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії
12 вересня, 03:30
Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму
12 вересня, 03:55
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо
12 вересня, 03:57
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб
12 вересня, 04:42
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах Чорногорії
11:31
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
11:55
Ексклюзив
11:55 • 10158 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах Чорногорії
11:31
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:46
Ексклюзив
08:46 • 21708 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
11 вересня, 14:55
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 14:08
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 58702 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Вільям, принц Уельський
Кір Стармер
Кетрін, принцеса Уельська
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Івано-Франківська область
Італія
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
11 вересня, 14:57
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
11 вересня, 11:11
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
11 вересня, 07:32
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
10 вересня, 12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
9 вересня, 07:45
The New York Times
Fox News
Шахед-136
ChatGPT
Лікарські засоби

У Болгарії море викинуло на берег військовий дрон: територію навколо знахідки оточили – ЗМІ

Київ • УНН

 • 142 перегляди

На узбережжі поблизу Солниці в Бургасі знайдено пошкоджений військовий безпілотник. Пристрій викинуло на берег хвилями, територію оточили військові та поліцейські.

У Болгарії море викинуло на берег військовий дрон: територію навколо знахідки оточили – ЗМІ

На узбережжі поблизу Солниці в Бургасі сьогодні вранці знайшли пошкоджений військовий безпілотник. Пристрій викинуло на берег хвилями, після чого територію довкола нього одразу оточили військові та поліцейські. Про це інформує видання Flagman, пише УНН.

Деталі

За даними видання, першим дрон помітив чоловік, який близько 9:30 прогулювався пляжем у районі школи повітряних зміїв. Він викликав рятувальників, які передали інформацію до служби екстреної допомоги. 

"Ніхто в НАТО не в безпеці": у Литві відреагували на інцидент з російськими дронами в Польщі11.09.25, 09:51 • 3434 перегляди

На місці працюють вибухотехніки та військові експерти, які мають найближчим часом безпечно прибрати апарат з узбережжя.

Зовнішній огляд свідчить, що йдеться, ймовірно, про розвідувальний дрон. У нього відсутні задня частина та праве крило, що може вказувати на його ураження під час бойових дій. Попри інцидент, місцеві джерела запевняють: загрози для відпочивальників чи мешканців регіону немає.

П'ять російських дронів, які потрапили у повітряний простір Польщі, прямували до бази НАТО – Die Welt11.09.25, 17:59 • 4888 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
НАТО
Литва
Безпілотний літальний апарат
Польща