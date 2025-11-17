Boeing планує утричі збільшити постачання головок самонаведення для ракет Patriot - Bloomberg
Компанія Boeing Co. планує збільшити постачання головок самонаведення для ракет Patriot утричі через високий попит на систему протиповітряної оборони. Для цього збудовано виробничий комплекс площею 40 000 квадратних футів.
Деталі
Компанія збудувала виробничий комплекс площею 40 000 квадратних футів, щоб наростити випуск продукції, повідомив у понеділок на авіашоу в Дубаї Стів Паркер, керівник підрозділу Boeing Defense, Space and Security.
Ми побачили попит задовго до того, як клієнт звернувся до нас. Нас попросять розширити виробництво, і ми будемо готові
Системи протиповітряної та протиракетної оборони вважаються критично важливими для оборонних зусиль багатьох країн, особливо в Європі, на тлі загрози агресії з боку росії.
Після нещодавнього страйку працівників Boeing у Сент-Луїсі (Міссурі) компанія тепер обирає "дуже обережний підхід" до відновлення роботи ліній, які були зупинені через страйк, додав Паркер.
Під час брифінгу для медіа в Дубаї в неділю Паркер повідомив, що система дистанційного бачення для заправника KC-46 — яка раніше створювала проблеми для деяких операторів — була оновлена до версії 2.0 і пройшла льотні випробування. Повітряні сили США заявили цього року, що оновлення, ймовірно, буде введено в експлуатацію у 2027 році, і Boeing підтвердив, що графік залишається в силі.
