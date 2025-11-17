$42.040.02
Ексклюзив
07:00 • 14632 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 13401 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
06:27 • 11166 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
05:28 • 14987 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
04:30 • 13431 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 24206 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 41180 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 33607 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 64300 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 32557 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
Boeing планує утричі збільшити постачання головок самонаведення для ракет Patriot - Bloomberg

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Компанія Boeing Co. планує збільшити постачання головок самонаведення для ракет Patriot утричі через високий попит на систему протиповітряної оборони. Для цього збудовано виробничий комплекс площею 40 000 квадратних футів.

Компанія Boeing Co. очікує, що збільшить постачання головок самонаведення для ракет Patriot у три рази через високий попит на систему протиповітряної оборони. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Компанія збудувала виробничий комплекс площею 40 000 квадратних футів, щоб наростити випуск продукції, повідомив у понеділок на авіашоу в Дубаї Стів Паркер, керівник підрозділу Boeing Defense, Space and Security.

Ми побачили попит задовго до того, як клієнт звернувся до нас. Нас попросять розширити виробництво, і ми будемо готові

- сказав Паркер.

Системи протиповітряної та протиракетної оборони вважаються критично важливими для оборонних зусиль багатьох країн, особливо в Європі, на тлі загрози агресії з боку росії.

Після нещодавнього страйку працівників Boeing у Сент-Луїсі (Міссурі) компанія тепер обирає "дуже обережний підхід" до відновлення роботи ліній, які були зупинені через страйк, додав Паркер.

Під час брифінгу для медіа в Дубаї в неділю Паркер повідомив, що система дистанційного бачення для заправника KC-46 — яка раніше створювала проблеми для деяких операторів — була оновлена до версії 2.0 і пройшла льотні випробування. Повітряні сили США заявили цього року, що оновлення, ймовірно, буде введено в експлуатацію у 2027 році, і Boeing підтвердив, що графік залишається в силі.

Ольга Розгон

