Boeing планує утричі збільшити постачання головок самонаведення для ракет Patriot - Bloomberg

Компанія Boeing Co. очікує, що збільшить постачання головок самонаведення для ракет Patriot у три рази через високий попит на систему протиповітряної оборони. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Компанія збудувала виробничий комплекс площею 40 000 квадратних футів, щоб наростити випуск продукції, повідомив у понеділок на авіашоу в Дубаї Стів Паркер, керівник підрозділу Boeing Defense, Space and Security.

Ми побачили попит задовго до того, як клієнт звернувся до нас. Нас попросять розширити виробництво, і ми будемо готові - сказав Паркер.

Системи протиповітряної та протиракетної оборони вважаються критично важливими для оборонних зусиль багатьох країн, особливо в Європі, на тлі загрози агресії з боку росії.

Після нещодавнього страйку працівників Boeing у Сент-Луїсі (Міссурі) компанія тепер обирає "дуже обережний підхід" до відновлення роботи ліній, які були зупинені через страйк, додав Паркер.

Під час брифінгу для медіа в Дубаї в неділю Паркер повідомив, що система дистанційного бачення для заправника KC-46 — яка раніше створювала проблеми для деяких операторів — була оновлена до версії 2.0 і пройшла льотні випробування. Повітряні сили США заявили цього року, що оновлення, ймовірно, буде введено в експлуатацію у 2027 році, і Boeing підтвердив, що графік залишається в силі.

