Boeing планирует втрое увеличить поставки головок самонаведения для ракет Patriot - Bloomberg

Эксклюзив
07:00 • 14516 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
06:58 • 13285 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
06:27 • 11062 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
05:28 • 14884 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
04:30 • 13348 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 24167 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 41150 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 33604 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 64225 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 32557 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
Потеря Покровска обошлась Зеленскому дороже, чем его захват путину - The Sunday Times17 ноября, 00:53
Оккупанты в Херсонской области заставляют получать медстраховку РФ для контроля населения17 ноября, 01:27
российские войска нанесли ракетные удары по центру Балаклеи: погиб человек, среди раненых 14-летняя девочка17 ноября, 01:59
С начала 2025 года потери россиян на войне в Украине превысили 367 000 человек - Генштаб17 ноября, 02:30
Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет17 ноября, 02:59
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
07:00 • 14516 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 64225 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 94860 просмотра
«Иллюзия обмана 3» лидирует в мировом прокате, тогда как «Бегущий человек» провалился – Variety09:03
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру08:31
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27
Boeing планирует втрое увеличить поставки головок самонаведения для ракет Patriot - Bloomberg

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Компания Boeing Co. планирует увеличить поставки головок самонаведения для ракет Patriot втрое из-за высокого спроса на систему противовоздушной обороны. Для этого построен производственный комплекс площадью 40 000 квадратных футов.

Boeing планирует втрое увеличить поставки головок самонаведения для ракет Patriot - Bloomberg

Компания Boeing Co. ожидает, что увеличит поставки головок самонаведения для ракет Patriot в три раза из-за высокого спроса на систему противовоздушной обороны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Компания построила производственный комплекс площадью 40 000 квадратных футов, чтобы нарастить выпуск продукции, сообщил в понедельник на авиашоу в Дубае Стив Паркер, руководитель подразделения Boeing Defense, Space and Security.

Мы увидели спрос задолго до того, как клиент обратился к нам. Нас попросят расширить производство, и мы будем готовы

- сказал Паркер.

Системы противовоздушной и противоракетной обороны считаются критически важными для оборонных усилий многих стран, особенно в Европе, на фоне угрозы агрессии со стороны России.

После недавней забастовки работников Boeing в Сент-Луисе (Миссури) компания теперь выбирает «очень осторожный подход» к возобновлению работы линий, которые были остановлены из-за забастовки, добавил Паркер.

Во время брифинга для медиа в Дубае в воскресенье Паркер сообщил, что система дистанционного видения для заправщика KC-46 — которая ранее создавала проблемы для некоторых операторов — была обновлена до версии 2.0 и прошла летные испытания. Военно-воздушные силы США заявили в этом году, что обновление, вероятно, будет введено в эксплуатацию в 2027 году, и Boeing подтвердил, что график остается в силе.

Украина планирует заказать 27 систем Patriot у США для усиления ПВО - Зеленский10.11.25, 04:04

Ольга Розгон

Новости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Миссури
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Боинг
Bloomberg L.P.
Дубай
MIM-104 Patriot
Европа