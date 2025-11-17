Boeing планирует втрое увеличить поставки головок самонаведения для ракет Patriot - Bloomberg

Компания Boeing Co. ожидает, что увеличит поставки головок самонаведения для ракет Patriot в три раза из-за высокого спроса на систему противовоздушной обороны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Компания построила производственный комплекс площадью 40 000 квадратных футов, чтобы нарастить выпуск продукции, сообщил в понедельник на авиашоу в Дубае Стив Паркер, руководитель подразделения Boeing Defense, Space and Security.

Мы увидели спрос задолго до того, как клиент обратился к нам. Нас попросят расширить производство, и мы будем готовы - сказал Паркер.

Системы противовоздушной и противоракетной обороны считаются критически важными для оборонных усилий многих стран, особенно в Европе, на фоне угрозы агрессии со стороны России.

После недавней забастовки работников Boeing в Сент-Луисе (Миссури) компания теперь выбирает «очень осторожный подход» к возобновлению работы линий, которые были остановлены из-за забастовки, добавил Паркер.

Во время брифинга для медиа в Дубае в воскресенье Паркер сообщил, что система дистанционного видения для заправщика KC-46 — которая ранее создавала проблемы для некоторых операторов — была обновлена до версии 2.0 и прошла летные испытания. Военно-воздушные силы США заявили в этом году, что обновление, вероятно, будет введено в эксплуатацию в 2027 году, и Boeing подтвердил, что график остается в силе.

