Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Близько 200 тисяч українців у США під великим ризиком через зволікання адміністрації Трампа - Reuters

Київ • УНН

 • 1870 перегляди

Легальний статус понад 200 тисяч українців у США під загрозою через затримки та нові правила міграційної системи, запроваджені адміністрацією Трампа. Це призвело до втрати роботи та страховки для багатьох, а також до масових депортацій.

Близько 200 тисяч українців у США під великим ризиком через зволікання адміністрації Трампа - Reuters

Легальний статус понад 200 тис. українців у США завис у повітрі через затримки та нові правила міграційної системи. Про це пише видання Reuters, передає УНН.

Деталі

Гуманітарна програма, запроваджена у квітні 2022 року, дозволила майже 260 тис. українців в'їхати до США на початковий дворічний період. Це невелика частка від 5,9 мільйона українських біженців у світі, 5,3 мільйона з яких перебувають у Європі, згідно з даними Організації Об'єднаних Націй щодо біженців 

- пише видання.

Повідомляється, що адміністрація Трампа призупинила обробку заявок та поновлення української гуманітарної програми в січні, посилаючись на міркування безпеки.

Після суперечливої зустрічі в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським, Трамп заявив у березні, що він зважує, чи варто повністю скасовувати правовий статус українців – про цей план вперше повідомило агентство Reuters. Зрештою, Трамп не припинив програму, і в травні федеральний суддя наказав чиновникам відновити обробку заявок на поновлення

- додає видання.

Згідно з даними уряду США, опублікованими минулого тижня в рамках судового позову, імміграційні службовці США з того часу опрацювали лише 1900 заявок на поновлення статусу від українців та інших громадян, що є лише часткою від тих, у кого закінчується термін дії статусу.

Тим часом пакет витрат, підписаний Трампом у липні, додав збір у розмірі 1000 доларів США до таких гуманітарних заявок - на додаток до збору в розмірі 1325 доларів США з особи.

Українці, з якими спілкувалося Reuters, розповідають про втому, страх і відчуття, що їхнє життя знову валиться. Приміром, Катерина Голіздра, яка працювала менеджеркою в Ritz-Carlton, вже втратила і роботу, і страховку.

Люди бояться навіть виходити з дому, щоб не натрапити на перевірку. Дехто вже виїхав із країни сам, користуючись державною програмою з безплатним квитком і бонусом у 1000 доларів. Українці йдуть на такий крок, щоб не потрапити під депортацію.

Нагадаємо

У вівторок, 18 листопада, через пункт пропуску "Шегині", що на кордоні України з Польщею, були повернуті 50 громадян, які до того перебували в США.

Павло Башинський

