Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 14:45
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 13:41
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморов
22 ноября, 11:14
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларуси
22 ноября, 10:59
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Около 200 тысяч украинцев в США находятся под большим риском из-за промедления администрации Трампа - Reuters

Киев • УНН

 • 1730 просмотра

Легальный статус более 200 тысяч украинцев в США под угрозой из-за задержек и новых правил миграционной системы, введенных администрацией Трампа. Это привело к потере работы и страховки для многих, а также к массовым депортациям.

Около 200 тысяч украинцев в США находятся под большим риском из-за промедления администрации Трампа - Reuters

Легальный статус более 200 тыс. украинцев в США завис в воздухе из-за задержек и новых правил миграционной системы. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

Гуманитарная программа, введенная в апреле 2022 года, позволила почти 260 тыс. украинцев въехать в США на начальный двухлетний период. Это небольшая доля от 5,9 миллиона украинских беженцев в мире, 5,3 миллиона из которых находятся в Европе, согласно данным Организации Объединенных Наций по беженцам 

- пишет издание.

Сообщается, что администрация Трампа приостановила обработку заявок и продление украинской гуманитарной программы в январе, ссылаясь на соображения безопасности.

После противоречивой встречи в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп заявил в марте, что он взвешивает, стоит ли полностью отменять правовой статус украинцев – об этом плане впервые сообщило агентство Reuters. В конце концов, Трамп не прекратил программу, и в мае федеральный судья приказал чиновникам возобновить обработку заявок на продление

- добавляет издание.

Согласно данным правительства США, опубликованным на прошлой неделе в рамках судебного иска, иммиграционные служащие США с тех пор обработали лишь 1900 заявок на продление статуса от украинцев и других граждан, что является лишь частью от тех, у кого истекает срок действия статуса.

Тем временем пакет расходов, подписанный Трампом в июле, добавил сбор в размере 1000 долларов США к таким гуманитарным заявкам - в дополнение к сбору в размере 1325 долларов США с человека.

Украинцы, с которыми общалось Reuters, рассказывают об усталости, страхе и ощущении, что их жизнь снова рушится. Например, Екатерина Голиздрова, работавшая менеджером в Ritz-Carlton, уже потеряла и работу, и страховку.

Люди боятся даже выходить из дома, чтобы не наткнуться на проверку. Некоторые уже выехали из страны сами, пользуясь государственной программой с бесплатным билетом и бонусом в 1000 долларов. Украинцы идут на такой шаг, чтобы не попасть под депортацию.

Напомним

Во вторник, 18 ноября, через пункт пропуска "Шегини", что на границе Украины с Польшей, были возвращены 50 граждан, которые до того находились в США.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Reuters
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша