Около 200 тысяч украинцев в США находятся под большим риском из-за промедления администрации Трампа - Reuters

Легальный статус более 200 тыс. украинцев в США завис в воздухе из-за задержек и новых правил миграционной системы. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

Гуманитарная программа, введенная в апреле 2022 года, позволила почти 260 тыс. украинцев въехать в США на начальный двухлетний период. Это небольшая доля от 5,9 миллиона украинских беженцев в мире, 5,3 миллиона из которых находятся в Европе, согласно данным Организации Объединенных Наций по беженцам - пишет издание.

Сообщается, что администрация Трампа приостановила обработку заявок и продление украинской гуманитарной программы в январе, ссылаясь на соображения безопасности.

После противоречивой встречи в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп заявил в марте, что он взвешивает, стоит ли полностью отменять правовой статус украинцев – об этом плане впервые сообщило агентство Reuters. В конце концов, Трамп не прекратил программу, и в мае федеральный судья приказал чиновникам возобновить обработку заявок на продление - добавляет издание.

Согласно данным правительства США, опубликованным на прошлой неделе в рамках судебного иска, иммиграционные служащие США с тех пор обработали лишь 1900 заявок на продление статуса от украинцев и других граждан, что является лишь частью от тех, у кого истекает срок действия статуса.

Тем временем пакет расходов, подписанный Трампом в июле, добавил сбор в размере 1000 долларов США к таким гуманитарным заявкам - в дополнение к сбору в размере 1325 долларов США с человека.

Украинцы, с которыми общалось Reuters, рассказывают об усталости, страхе и ощущении, что их жизнь снова рушится. Например, Екатерина Голиздрова, работавшая менеджером в Ritz-Carlton, уже потеряла и работу, и страховку.

Люди боятся даже выходить из дома, чтобы не наткнуться на проверку. Некоторые уже выехали из страны сами, пользуясь государственной программой с бесплатным билетом и бонусом в 1000 долларов. Украинцы идут на такой шаг, чтобы не попасть под депортацию.

Напомним

Во вторник, 18 ноября, через пункт пропуска "Шегини", что на границе Украины с Польшей, были возвращены 50 граждан, которые до того находились в США.