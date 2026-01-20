Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища

Фото: ЧЕСНО

Блогер і політтехнолог, один з ведучих YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров більше не працює у Національному військовому меморіальному кладовищі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу установи.

Як зазначили у Національному військовому меморіальному кладовищі, Петров, який обіймав посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій ДУ "НВМК", звільнений 20 січня 2026 року з посади за власним бажанням відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України.

Звільнення відбулося на підставі особистої заяви працівника та оформлене у встановленому законодавством порядку - йдеться в повідомленні.

Водночас нардеп Ярослав Желєзняк зазначив, що бронювання Петрова було до 21-го січня 2026 року від цієї державної установи. Він додав, що директор НВМК має понести також відповідальність за фейкове бронювання та розтрату державних грошей.

На це відреагувала і голова Міністерства України у справах ветеранів Наталя Калмикова. Вона заявила, що у відомстві розпочали службове розслідування щодо керівництва Національного військового меморіального кладовища. Також у Мінветеранів ухвалили рішення про запровадження додаткових моніторингових механізмів.

Зокрема, йдеться про регулярне інформування керівниками підпорядкованих Міністерству установ щодо їхніх кадрових рішень.

Ми також чуємо справедливий суспільний запит щодо працевлаштування ветеранів. І цей пріоритет є принциповим для Міністерства. У Мінветеранів понад 40% співробітників - ветерани або члени їхніх родин. Щодо НВМК, то штатна чисельність установи становить 175 посад, фактична - 51 особа працевлаштована. Троє працівників є ветеранами, зокрема двоє - з інвалідністю внаслідок війни - заявила Калмикова.

У державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" заявили, що не зобов’язані погоджувати кадрові рішення з Мінветеранів. Там додали, що установа самостійно приймає кадрові рішення без погодження з Міністерством у справах ветеранів. Це повідомлення з'явилося після початку службового розслідування щодо бронювання блогера Петрова.