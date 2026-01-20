Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища

$43.180.08
50.320.20
ukenru
09:39 • 3028 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 6118 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 10035 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 10449 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 30584 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 61512 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 49643 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 49005 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 41975 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 56603 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію20 січня, 03:37 • 13245 перегляди
ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямкуVideo20 січня, 04:30 • 5920 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза05:10 • 26648 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23 • 27650 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 13512 перегляди
Публікації
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 13546 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 56593 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 63514 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 60682 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 76539 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Запоріжжя
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 27725 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 43143 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 36455 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 41090 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 52950 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Truth Social
Іскандер (ОТРК)

Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Володимир Петров звільнений з посади провідного фахівця відділу комунікацій НВМК. Мінветеранів розпочало службове розслідування щодо керівництва кладовища через "фейкове бронювання".

Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища
Фото: ЧЕСНО

Блогер і політтехнолог, один з ведучих YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров більше не працює у Національному військовому меморіальному кладовищі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу установи.

Деталі

Як зазначили у Національному військовому меморіальному кладовищі, Петров, який обіймав посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій ДУ "НВМК", звільнений 20 січня 2026 року з посади за власним бажанням відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України.

Звільнення відбулося на підставі особистої заяви працівника та оформлене у встановленому законодавством порядку

- йдеться в повідомленні.

Водночас нардеп Ярослав Желєзняк зазначив, що бронювання Петрова було до 21-го січня 2026 року від цієї державної установи. Він додав, що директор НВМК має понести також відповідальність за фейкове бронювання та розтрату державних грошей.

На це відреагувала і голова Міністерства України у справах ветеранів Наталя Калмикова. Вона заявила, що у відомстві розпочали службове розслідування щодо керівництва Національного військового меморіального кладовища. Також у Мінветеранів ухвалили рішення про запровадження додаткових моніторингових механізмів.

Зокрема, йдеться про регулярне інформування керівниками підпорядкованих Міністерству установ щодо  їхніх кадрових рішень.

Ми також чуємо справедливий суспільний запит щодо працевлаштування ветеранів. І цей пріоритет є принциповим для Міністерства. У Мінветеранів понад 40% співробітників - ветерани або члени їхніх родин. Щодо НВМК, то штатна чисельність установи становить 175 посад, фактична - 51 особа працевлаштована. Троє працівників є ветеранами, зокрема двоє - з інвалідністю внаслідок війни

- заявила Калмикова.

Нагадаємо

У державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" заявили, що не зобов’язані погоджувати кадрові рішення з Мінветеранів. Там додали, що установа самостійно приймає кадрові рішення без погодження з Міністерством у справах ветеранів. Це повідомлення з'явилося після початку службового розслідування щодо бронювання блогера Петрова.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Державний бюджет
Соціальна мережа
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Блогери
Наталія Калмикова
Ярослав Железняк