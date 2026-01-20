$43.180.08
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Блогер Владимир Петров уволен из Национального военного мемориального кладбища

Киев • УНН

 358 просмотра

Владимир Петров уволен с должности ведущего специалиста отдела коммуникаций НВМК. Минветеранов начало служебное расследование в отношении руководства кладбища из-за "фейкового бронирования".

Блогер Владимир Петров уволен из Национального военного мемориального кладбища
Фото: ЧЕСТНО

Блогер и политтехнолог, один из ведущих YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров больше не работает в Национальном военном мемориальном кладбище. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Детали

Как отметили в Национальном военном мемориальном кладбище, Петров, занимавший должность ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий ГУ "НВМК", уволен 20 января 2026 года с должности по собственному желанию в соответствии со статьей 38 Кодекса законов о труде Украины.

Увольнение состоялось на основании личного заявления работника и оформлено в установленном законодательством порядке

- говорится в сообщении.

В то же время нардеп Ярослав Железняк отметил, что бронирование Петрова было до 21 января 2026 года от этого государственного учреждения. Он добавил, что директор НВМК должен понести также ответственность за фейковое бронирование и растрату государственных денег.

На это отреагировала и глава Министерства Украины по делам ветеранов Наталья Калмыкова. Она заявила, что в ведомстве начали служебное расследование в отношении руководства Национального военного мемориального кладбища. Также в Минветеранов приняли решение о введении дополнительных мониторинговых механизмов.

В частности, речь идет о регулярном информировании руководителями подчиненных Министерству учреждений относительно их кадровых решений.

Мы также слышим справедливый общественный запрос относительно трудоустройства ветеранов. И этот приоритет является принципиальным для Министерства. В Минветеранов более 40% сотрудников - ветераны или члены их семей. Что касается НВМК, то штатная численность учреждения составляет 175 должностей, фактическая - 51 человек трудоустроен. Трое работников являются ветеранами, в том числе двое - с инвалидностью вследствие войны

- заявила Калмыкова.

Напомним

В государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище" заявили, что не обязаны согласовывать кадровые решения с Минветеранов. Там добавили, что учреждение самостоятельно принимает кадровые решения без согласования с Министерством по делам ветеранов. Это сообщение появилось после начала служебного расследования относительно бронирования блогера Петрова.

Евгений Устименко

