4 вересня, 17:30
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
Ексклюзив
4 вересня, 05:20
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній арені
3 вересня, 14:49
Байден переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри - CNN

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Експрезидент США Джо Байден переніс операцію Мооса для видалення ракових утворень шкіри. Процедура відбулася після виявлення раку простати у 82-річного політика.

Байден переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри - CNN

Колишній президент США Джо Байден переніс операцію з видалення ракових утворень шкіри. Про це повідомив його прессекретар, передає УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Нещодавно Джо Байден переніс операцію Мооса, процедуру, яка використовується для видалення ракових уражень шкіри, повідомив речник Байдена у четвер, лише через кілька місяців після того, як у 82-річного колишнього президента діагностували рак простати

- пише CNN.

Речник не уточнив, коли відбулася операція, але новина з'явилася після того, як в інтернеті поширювалося відео, на якому колишнього президента знято зі шрамом на лобі.

Додатково

Операція Мооса - це процедура, під час якої тонкі шари шкіри видаляються та досліджуються під мікроскопом, доки лікар не побачить жодних ознак ракових клітин шкіри. Зазвичай її використовують для лікування ракових уражень, які повернулися після попереднього лікування, швидко ростуть або знаходяться у важливих ділянках, таких як обличчя, руки чи геніталії.

У 2023 році, коли Байден був президентом, йому видалили ураження з грудної клітки, яке пізніше виявилося позитивним на базальноклітинну карциному. У той час доктор Кевін О'Коннор, який був лікарем Байдена в Білому домі, заявив, що "всю ракову тканину було успішно видалено", і Байден продовжить "дерматологічний нагляд".

Базальноклітинна карцинома - найпоширеніший тип раку шкіри. Вона повільно росте і зазвичай виліковна.

Доповнення

У травні Байдену поставили діагноз "агресивна форма" раку простати, який метастазував у кістки. Пізніше Байден розповів CNN, що почав приймати таблетки для лікування раку.

Байден заперечував, що приховував хворобу. Його речник зазначив, що до 16 травня, нікому, включаючи самого Джо Байдена, не було відомо про хворобу.

Нинішній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що йому "не шкода" свого попередника Джо Байдена після повідомлень про його онкологічне захворювання.

Анна Мурашко

ПолітикаЗдоров'яНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки