Байден переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри - CNN
Київ • УНН
Експрезидент США Джо Байден переніс операцію Мооса для видалення ракових утворень шкіри. Процедура відбулася після виявлення раку простати у 82-річного політика.
Колишній президент США Джо Байден переніс операцію з видалення ракових утворень шкіри. Про це повідомив його прессекретар, передає УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Нещодавно Джо Байден переніс операцію Мооса, процедуру, яка використовується для видалення ракових уражень шкіри, повідомив речник Байдена у четвер, лише через кілька місяців після того, як у 82-річного колишнього президента діагностували рак простати
Речник не уточнив, коли відбулася операція, але новина з'явилася після того, як в інтернеті поширювалося відео, на якому колишнього президента знято зі шрамом на лобі.
Додатково
Операція Мооса - це процедура, під час якої тонкі шари шкіри видаляються та досліджуються під мікроскопом, доки лікар не побачить жодних ознак ракових клітин шкіри. Зазвичай її використовують для лікування ракових уражень, які повернулися після попереднього лікування, швидко ростуть або знаходяться у важливих ділянках, таких як обличчя, руки чи геніталії.
У 2023 році, коли Байден був президентом, йому видалили ураження з грудної клітки, яке пізніше виявилося позитивним на базальноклітинну карциному. У той час доктор Кевін О'Коннор, який був лікарем Байдена в Білому домі, заявив, що "всю ракову тканину було успішно видалено", і Байден продовжить "дерматологічний нагляд".
Базальноклітинна карцинома - найпоширеніший тип раку шкіри. Вона повільно росте і зазвичай виліковна.
Доповнення
У травні Байдену поставили діагноз "агресивна форма" раку простати, який метастазував у кістки. Пізніше Байден розповів CNN, що почав приймати таблетки для лікування раку.
Байден заперечував, що приховував хворобу. Його речник зазначив, що до 16 травня, нікому, включаючи самого Джо Байдена, не було відомо про хворобу.
Нинішній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що йому "не шкода" свого попередника Джо Байдена після повідомлень про його онкологічне захворювання.