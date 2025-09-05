$41.370.01
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Байден перенес операцию по удалению раковых поражений кожи - CNN

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Экс-президент США Джо Байден перенес операцию Мооса по удалению раковых образований кожи. Процедура состоялась после обнаружения рака простаты у 82-летнего политика.

Байден перенес операцию по удалению раковых поражений кожи - CNN

Бывший президент США Джо Байден перенес операцию по удалению раковых образований кожи. Об этом сообщил его пресс-секретарь, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Недавно Джо Байден перенес операцию Мооса, процедуру, которая используется для удаления раковых поражений кожи, сообщил представитель Байдена в четверг, всего через несколько месяцев после того, как у 82-летнего бывшего президента диагностировали рак простаты

- пишет CNN.

Представитель не уточнил, когда состоялась операция, но новость появилась после того, как в интернете распространялось видео, на котором бывший президент снят со шрамом на лбу.

Дополнительно

Операция Мооса - это процедура, во время которой тонкие слои кожи удаляются и исследуются под микроскопом, пока врач не увидит никаких признаков раковых клеток кожи. Обычно ее используют для лечения раковых поражений, которые вернулись после предыдущего лечения, быстро растут или находятся в важных областях, таких как лицо, руки или гениталии.

В 2023 году, когда Байден был президентом, ему удалили поражение с грудной клетки, которое позже оказалось положительным на базальноклеточную карциному. В то время доктор Кевин О'Коннор, который был врачом Байдена в Белом доме, заявил, что "вся раковая ткань была успешно удалена", и Байден продолжит "дерматологическое наблюдение".

Базальноклеточная карцинома - самый распространенный тип рака кожи. Она медленно растет и обычно излечима.

Дополнение

В мае Байдену поставили диагноз "агрессивная форма" рака простаты, который метастазировал в кости. Позже Байден рассказал CNN, что начал принимать таблетки для лечения рака.

Байден отрицал, что скрывал болезнь. Его представитель отметил, что до 16 мая никому, включая самого Джо Байдена, не было известно о болезни.

Нынешний президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ему "не жаль" своего предшественника Джо Байдена после сообщений о его онкологическом заболевании.

Анна Мурашко

ПолитикаЗдоровьеНовости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты