Атака рф на Тернопіль 19 листопада: кількість загиблих зросла до 35 людей, серед них 7 дітей

Фото: Національна поліція України

Кількість загиблих у Тернополі внаслідок російської атаки 19 листопада збільшилась до 35 людей, серед них - 7 дітей. Про це повідомив начальник ГУНП України в Тернопільській області Сергій Зубаненко, передає УНН.

Деталі

Рятувальники і правоохоронці встановили особу ще однієї людини, яка вважалася безвісти зниклою. ДНК-дослідження підтвердили, що це 73-річний чоловік, який мешкав у будинку на вулиці Стуса, йдеться в повідомленні.

Попри завершення основних рятувальних робіт, слідчі та експерти продовжують працювати щодня.

Станом на зараз п’ятеро людей залишаються безвісти зниклими, серед них - одна дитина - заявив Зубаненко. Він додав, що слідчі дії тривають.

Нагадаємо

Тернопіль у ніч на 19 листопада зазнав атаки російськими ракетами та ударними дронами.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 19 листопада росія завдала удару крилатими ракетами Х-101 по житлових багатоповерхівках у Тернополі. Ракети були випущені з літаків Ту-95МС та Ту-160МС з території вологодської та астраханської областей рф.

Також УНН повідомляв, що внаслідок російського удару по Тернополю загинула Адріана Унольт - їй було 12 років.