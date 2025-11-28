$42.190.11
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 3554 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 7088 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 15597 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 15258 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 15327 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 13852 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 11619 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 29435 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 27205 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Атака рф на Тернопіль 19 листопада: кількість загиблих зросла до 35 людей, серед них 7 дітей

Київ

 • 42 перегляди

Кількість загиблих у Тернополі внаслідок російської атаки 19 листопада зросла до 35 осіб, включаючи 7 дітей. ДНК-дослідження підтвердили загибель 73-річного чоловіка, який мешкав у будинку на вулиці Стуса.

Атака рф на Тернопіль 19 листопада: кількість загиблих зросла до 35 людей, серед них 7 дітей
Фото: Національна поліція України

Кількість загиблих у Тернополі внаслідок російської атаки 19 листопада збільшилась до 35 людей, серед них - 7 дітей. Про це повідомив начальник ГУНП України в Тернопільській області Сергій Зубаненко, передає УНН.

Деталі

Рятувальники і правоохоронці встановили особу ще однієї людини, яка вважалася безвісти зниклою. ДНК-дослідження підтвердили, що це 73-річний чоловік, який мешкав у будинку на вулиці Стуса, йдеться в повідомленні.

Попри завершення основних рятувальних робіт, слідчі та експерти продовжують працювати щодня.

Станом на зараз п’ятеро людей залишаються безвісти зниклими, серед них - одна дитина 

- заявив Зубаненко. Він додав, що слідчі дії тривають.

Нагадаємо

Тернопіль у ніч на 19 листопада зазнав атаки російськими ракетами та ударними дронами.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 19 листопада росія завдала удару крилатими ракетами Х-101 по житлових багатоповерхівках у Тернополі. Ракети були випущені з літаків Ту-95МС та Ту-160МС з території вологодської та астраханської областей рф.

Також УНН повідомляв, що внаслідок російського удару по Тернополю загинула Адріана Унольт - їй було 12 років.

Євген Устименко

Суспільство Війна в Україні Кримінал та НП
