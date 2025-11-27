Семеро дітей стали жертвами атаки рф на Тернопіль: померла 12-річна дівчинка

Жертвою атаки рф 19 листопада у Тернополі стала ще одна дитина - таким чином наразі відомо про 34 загиблих внаслідок атаки рф, у тому числі 7 дітей, повідомив мер міста Сергій Надал у четвер у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Трагічна новина про смерть ще однієї дитини від ракетної атаки на Тернопіль. Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, - поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни", - написав Надал.

Він вказав, що дев'ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя. "Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову – ще одне дитяче життя забрала війна. Світла пам'ять Адріані. Щиро співчуваємо родині. Нехай Бог дає вам сили пережити це горе", - зазначив мер міста.

Доповнення

Раніше було відомо, що внаслідок атаки рф на Тернопіль загинуло 33 людини, серед них 6 дітей.

Кількість жертв російської атаки у Тернополі зросла до 33, знайшли тіло жінки - ДСНС