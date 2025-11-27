Семеро дітей стали жертвами атаки рф на Тернопіль: померла 12-річна дівчинка

$42.300.10
48.950.00
ukenru
08:20 • 650 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 5622 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 5972 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 29787 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 30815 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 63299 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 32448 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 30978 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 21406 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 13175 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.9м/с
93%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заборонив ПАР брати участь у саміті G20 у Маямі: в чому причина27 листопада, 00:04 • 5852 перегляди
"Злив" розмови Віткоффа з ушаковим: звідки "ростуть вуха"? Розслідування The Guardian27 листопада, 01:14 • 17938 перегляди
росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС27 листопада, 02:18 • 18119 перегляди
ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямкуVideo02:50 • 11242 перегляди
"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння03:23 • 18081 перегляди
Публікації
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Ексклюзив
07:45 • 5624 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 30681 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo26 листопада, 15:49 • 63304 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 35298 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 34748 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Женева
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"06:49 • 3182 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 39348 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 73478 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 89712 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 89441 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)

Семеро дітей стали жертвами атаки рф на Тернопіль: померла 12-річна дівчинка

Київ • УНН

 • 102 перегляди

12-річна Адріана Унольт померла після дев'яти днів боротьби за життя, ставши сьомою дитиною, загиблою внаслідок ракетної атаки рф на Тернопіль 19 листопада. Загальна кількість жертв сягнула 34, її мама загинула раніше, а сестричка досі перебуває в лікарні.

Семеро дітей стали жертвами атаки рф на Тернопіль: померла 12-річна дівчинка

Жертвою атаки рф 19 листопада у Тернополі стала ще одна дитина - таким чином наразі відомо про 34 загиблих внаслідок атаки рф, у тому числі 7 дітей, повідомив мер міста Сергій Надал у четвер у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Трагічна новина про смерть ще однієї дитини від ракетної атаки на Тернопіль. Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, - поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни", - написав Надал.

Він вказав, що дев'ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя. "Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову – ще одне дитяче життя забрала війна. Світла пам'ять Адріані. Щиро співчуваємо родині. Нехай Бог дає вам сили пережити це горе", - зазначив мер міста.

Доповнення

Раніше було відомо, що внаслідок атаки рф на Тернопіль загинуло 33 людини, серед них 6 дітей.

Кількість жертв російської атаки у Тернополі зросла до 33, знайшли тіло жінки - ДСНС22.11.25, 17:28 • 4088 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Тернопіль