Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 9554 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 8294 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 30865 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 31907 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 64790 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 32933 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 31193 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 21546 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 13267 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Семеро детей стали жертвами атаки рф на Тернополь: умерла 12-летняя девочка

Киев • УНН

 • 988 просмотра

12-летняя Адриана Унольт умерла после девяти дней борьбы за жизнь, став седьмым ребенком, погибшим в результате ракетной атаки РФ на Тернополь 19 ноября. Общее число жертв достигло 34, ее мама погибла раньше, а сестренка до сих пор находится в больнице.

Семеро детей стали жертвами атаки рф на Тернополь: умерла 12-летняя девочка

Жертвой удара рф 19 ноября в Тернополе стал еще один ребенок - таким образом, сейчас известно о 34 погибших в результате российской атаки, в том числе 7 детях, сообщил мэр города Сергей Надал в четверг в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Трагическая новость о смерти еще одного ребенка от ракетной атаки на Тернополь. Маленькая Адриана Унольт, 12 лет, умерла после девятидневной борьбы за жизнь. Ее мама погибла, сестренка до сих пор в больнице. Теперь Адриана там, где нет страха и взрывов, - рядом с мамой, в тихом и светлом месте, недосягаемом для войны", - написал Надал.

Он указал, что девять дней назад ракеты попали в два жилых дома Тернополя. "Сегодня боль этой трагедии возвращается снова – еще одну детскую жизнь унесла война. Светлая память Адриане. Искренне соболезнуем семье. Пусть Бог дает вам силы пережить это горе", - отметил мэр города.

Дополнение

Ранее было известно, что в результате атаки рф на Тернополь погибло 33 человека, среди них 6 детей.

Число жертв российской атаки в Тернополе возросло до 33, найдено тело женщины - ГСЧС22.11.25, 17:28 • 4091 просмотр

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Тернополь