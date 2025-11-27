Семеро детей стали жертвами атаки рф на Тернополь: умерла 12-летняя девочка
Киев • УНН
12-летняя Адриана Унольт умерла после девяти дней борьбы за жизнь, став седьмым ребенком, погибшим в результате ракетной атаки РФ на Тернополь 19 ноября. Общее число жертв достигло 34, ее мама погибла раньше, а сестренка до сих пор находится в больнице.
Жертвой удара рф 19 ноября в Тернополе стал еще один ребенок - таким образом, сейчас известно о 34 погибших в результате российской атаки, в том числе 7 детях, сообщил мэр города Сергей Надал в четверг в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Трагическая новость о смерти еще одного ребенка от ракетной атаки на Тернополь. Маленькая Адриана Унольт, 12 лет, умерла после девятидневной борьбы за жизнь. Ее мама погибла, сестренка до сих пор в больнице. Теперь Адриана там, где нет страха и взрывов, - рядом с мамой, в тихом и светлом месте, недосягаемом для войны", - написал Надал.
Он указал, что девять дней назад ракеты попали в два жилых дома Тернополя. "Сегодня боль этой трагедии возвращается снова – еще одну детскую жизнь унесла война. Светлая память Адриане. Искренне соболезнуем семье. Пусть Бог дает вам силы пережить это горе", - отметил мэр города.
Дополнение
Ранее было известно, что в результате атаки рф на Тернополь погибло 33 человека, среди них 6 детей.
