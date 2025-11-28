Атака рф на Тернополь 19 ноября: число погибших возросло до 35 человек, среди них 7 детей

$42.190.11
48.870.08
ukenru
11:00 • 5374 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
10:44 • 3028 просмотра
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico
09:41 • 8118 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 10259 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 18411 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 16539 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 15927 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 14277 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 11742 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 29717 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.6м/с
80%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 16126 просмотра
Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИPhoto06:12 • 10214 просмотра
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo07:16 • 9392 просмотра
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться07:24 • 12555 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы07:39 • 5942 просмотра
публикации
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto11:00 • 5384 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 5104 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
08:06 • 18417 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы07:39 • 5978 просмотра
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo07:16 • 9426 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Андрій Єрмак
Джо Байден
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Вашингтон
Австрия
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 16136 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 35163 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 55738 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 88690 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 103866 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
Дія (сервис)

Атака рф на Тернополь 19 ноября: число погибших возросло до 35 человек, среди них 7 детей

Киев • УНН

 • 1626 просмотра

Число погибших в Тернополе в результате российской атаки 19 ноября возросло до 35 человек, включая 7 детей. ДНК-исследования подтвердили гибель 73-летнего мужчины, проживавшего в доме на улице Стуса.

Атака рф на Тернополь 19 ноября: число погибших возросло до 35 человек, среди них 7 детей
Фото: Национальная полиция Украины

Число погибших в Тернополе в результате российской атаки 19 ноября увеличилось до 35 человек, среди них - 7 детей. Об этом сообщил начальник ГУНП Украины в Тернопольской области Сергей Зубаненко, передает УНН.

Детали

Спасатели и правоохранители установили личность еще одного человека, который считался без вести пропавшим. ДНК-исследования подтвердили, что это 73-летний мужчина, проживавший в доме на улице Стуса, говорится в сообщении.

Несмотря на завершение основных спасательных работ, следователи и эксперты продолжают работать ежедневно.

По состоянию на сейчас пять человек остаются без вести пропавшими, среди них - один ребенок 

- заявил Зубаненко. Он добавил, что следственные действия продолжаются.

Напомним

Тернополь в ночь на 19 ноября подвергся атаке российскими ракетами и ударными дронами.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что 19 ноября россия нанесла удар крылатыми ракетами Х-101 по жилым многоэтажкам в Тернополе. Ракеты были выпущены с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС с территории вологодской и астраханской областей рф.

Также УНН сообщал, что в результате российского удара по Тернополю погибла Адриана Унольт - ей было 12 лет.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Ту-160
Ту-95
Х-101
Военно-воздушные силы Украины
Тернополь