Атака рф на Тернополь 19 ноября: число погибших возросло до 35 человек, среди них 7 детей

Фото: Национальная полиция Украины

Число погибших в Тернополе в результате российской атаки 19 ноября увеличилось до 35 человек, среди них - 7 детей. Об этом сообщил начальник ГУНП Украины в Тернопольской области Сергей Зубаненко, передает УНН.

Детали

Спасатели и правоохранители установили личность еще одного человека, который считался без вести пропавшим. ДНК-исследования подтвердили, что это 73-летний мужчина, проживавший в доме на улице Стуса, говорится в сообщении.

Несмотря на завершение основных спасательных работ, следователи и эксперты продолжают работать ежедневно.

По состоянию на сейчас пять человек остаются без вести пропавшими, среди них - один ребенок - заявил Зубаненко. Он добавил, что следственные действия продолжаются.

Напомним

Тернополь в ночь на 19 ноября подвергся атаке российскими ракетами и ударными дронами.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что 19 ноября россия нанесла удар крылатыми ракетами Х-101 по жилым многоэтажкам в Тернополе. Ракеты были выпущены с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС с территории вологодской и астраханской областей рф.

Также УНН сообщал, что в результате российского удара по Тернополю погибла Адриана Унольт - ей было 12 лет.