Атака рф на Тернополь 19 ноября: число погибших возросло до 35 человек, среди них 7 детей
Киев • УНН
Число погибших в Тернополе в результате российской атаки 19 ноября возросло до 35 человек, включая 7 детей. ДНК-исследования подтвердили гибель 73-летнего мужчины, проживавшего в доме на улице Стуса.
Число погибших в Тернополе в результате российской атаки 19 ноября увеличилось до 35 человек, среди них - 7 детей. Об этом сообщил начальник ГУНП Украины в Тернопольской области Сергей Зубаненко, передает УНН.
Детали
Спасатели и правоохранители установили личность еще одного человека, который считался без вести пропавшим. ДНК-исследования подтвердили, что это 73-летний мужчина, проживавший в доме на улице Стуса, говорится в сообщении.
Несмотря на завершение основных спасательных работ, следователи и эксперты продолжают работать ежедневно.
По состоянию на сейчас пять человек остаются без вести пропавшими, среди них - один ребенок
Напомним
Тернополь в ночь на 19 ноября подвергся атаке российскими ракетами и ударными дронами.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что 19 ноября россия нанесла удар крылатыми ракетами Х-101 по жилым многоэтажкам в Тернополе. Ракеты были выпущены с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС с территории вологодской и астраханской областей рф.
Также УНН сообщал, что в результате российского удара по Тернополю погибла Адриана Унольт - ей было 12 лет.