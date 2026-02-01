$42.850.00
Атака рф на автобус із шахтарями: кількість жертв зросла до 16 - Кулеба

Київ • УНН

 • 90 перегляди

На Дніпропетровщині ворожа атака на автобус із шахтарями призвела до загибелі 16 людей.

Атака рф на автобус із шахтарями: кількість жертв зросла до 16 - Кулеба

На Дніпропетровщині у результаті ворожої атаки рф на автобус із шахтарями кількість жертв зросла до 16. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Ворог атакував автобус, який після зміни віз шахтарів з підприємства. Загинули 16 людей. Є поранені. Люди, які просто працювали й поверталися додому. Висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих 

- повідомив Кулеба.

Додамо

Цього ж тижня, за словами міністра розвитку громад, росія свідомо вдарила дроном по поїзду Укрзалізниці – 4 людини загинули просто у вагоні.

Другий день поспіль ворог цілеспрямовано б’є по цивільній залізничній інфраструктурі Сумщини. Серія ударів безпілотниками по станції та локомотивному депо Конотоп тривала з учорашнього вечора: пошкоджені колії, територія станції, ремонтний цех, адміністративна будівля депо, виникли пожежі. До ліквідації наслідків залучали пожежний поїзд. На щастя, працівники перебували в укриттях 

- додав Кулеба.

За його словами, це не випадкові удари. Це системний терор проти цивільної логістики, проти людей, які тримають рух, зв’язок і країну разом. Попри пошкодження й затримки, залізничники продовжують роботу.

Атака рф на автобус із шахтарями: в Офісі Генпрокурора уточнили кількість жертв, розслідують воєнний злочин01.02.26, 20:20 • 832 перегляди

Нагадаємо

У Павлоградському районі Дніпропетровщини ворожий безпілотник влучив поблизу службового автобуса одного з підприємств. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 7 постраждали.

Згодом у ДТЕК повідомили, що кількість жертв зросла до 15.

Антоніна Туманова

