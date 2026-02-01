$42.850.00
1 лютого, 11:12
Атака рф на автобус із шахтарями: в Офісі Генпрокурора уточнили кількість жертв, розслідують воєнний злочин

Київ • УНН

 • 46 перегляди

1 лютого 2026 року війська рф атакували Павлоградський район Дніпропетровської області дронами. Внаслідок удару поблизу службового автобуса загинуло 12 шахтарів, 17 отримали поранення.

Атака рф на автобус із шахтарями: в Офісі Генпрокурора уточнили кількість жертв, розслідують воєнний злочин

На Дніпропетровщині російські військові вбили 12 шахтарів, ще 17 поранені, розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, вдень 1 лютого 2026 року, близько 15:45, війська рф завдали удару безпілотниками по Павлоградському району Дніпропетровської області. 

Ворожа атака сталася поблизу службового автобуса, яким працівники шахти поверталися додому після робочої зміни.

Станом на 18.00 відомо про 12 загиблих людей та 17 поранених, 9 з них перебуває у тяжкому стані. Інформація про потерпілих постійно уточнюється 

- йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратура розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину за ст. 438 КК України. 

Прокурори разом із правоохоронцями документують наслідки чергового воєнного злочину, вчиненого збройними силами рф проти мирного населення України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

У Павлоградському районі Дніпропетровщини ворожий безпілотник влучив поблизу службового автобуса одного з підприємств. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 7 постраждали.

Згодом у ДТЕК повідомили, що кількість жертв зросла до 15.

Антоніна Туманова

