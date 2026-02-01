Атака рф на автобус с шахтерами: в Офисе Генпрокурора уточнили количество жертв, расследуют военное преступление
Киев • УНН
1 февраля 2026 года войска рф атаковали Павлоградский район Днепропетровской области дронами. В результате удара вблизи служебного автобуса погибло 12 шахтеров, 17 получили ранения.
В Днепропетровской области российские военные убили 12 шахтеров, еще 17 ранены, начато уголовное производство по факту совершения военного преступления, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, днем 1 февраля 2026 года, около 15:45, войска рф нанесли удар беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровской области.
Вражеская атака произошла вблизи служебного автобуса, на котором работники шахты возвращались домой после рабочей смены.
По состоянию на 18.00 известно о 12 погибших и 17 раненых, 9 из них находятся в тяжелом состоянии. Информация о пострадавших постоянно уточняется
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления по ст. 438 УК Украины.
Прокуроры вместе с правоохранителями документируют последствия очередного военного преступления, совершенного вооруженными силами рф против мирного населения Украины. Досудебное расследование продолжается.
Напомним
Впоследствии в ДТЭК сообщили, что количество жертв возросло до 15.