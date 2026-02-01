Атака рф на автобус с шахтерами: в Офисе Генпрокурора уточнили количество жертв, расследуют военное преступление

$42.850.00
1 февраля, 11:12 • 17872 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
1 февраля, 10:11 • 27510 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 23540 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 40803 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 57885 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
31 января, 16:54 • 37750 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 35240 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 27441 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 17204 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 14653 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
Полная Снежная Луна в феврале осветит небо: когда и как ее увидеть1 февраля, 08:24 • 12551 просмотра
Джеффри Эпштейн мог быть частью спецоперации спецслужб рф - Bild1 февраля, 09:38 • 8874 просмотра
Спецподразделение ГУР успешно уничтожило склад боеприпасов оккупантов на Харьковщине без потерьVideo1 февраля, 11:36 • 4582 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto1 февраля, 11:56 • 24590 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили1 февраля, 12:14 • 7372 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
31 января, 10:00 • 55231 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
30 января, 18:21 • 83450 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 61255 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 67611 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 68809 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Илон Маск
Эяль Замир
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Днепропетровская область
Запорожье
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 17647 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 28195 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 30896 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 33799 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 35308 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Бильд
Старлинк

Атака рф на автобус с шахтерами: в Офисе Генпрокурора уточнили количество жертв, расследуют военное преступление

Киев • УНН

 • 30 просмотра

1 февраля 2026 года войска рф атаковали Павлоградский район Днепропетровской области дронами. В результате удара вблизи служебного автобуса погибло 12 шахтеров, 17 получили ранения.

Атака рф на автобус с шахтерами: в Офисе Генпрокурора уточнили количество жертв, расследуют военное преступление

В Днепропетровской области российские военные убили 12 шахтеров, еще 17 ранены, начато уголовное производство по факту совершения военного преступления, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, днем 1 февраля 2026 года, около 15:45, войска рф нанесли удар беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровской области.

Вражеская атака произошла вблизи служебного автобуса, на котором работники шахты возвращались домой после рабочей смены.

По состоянию на 18.00 известно о 12 погибших и 17 раненых, 9 из них находятся в тяжелом состоянии. Информация о пострадавших постоянно уточняется

- говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления по ст. 438 УК Украины.

Прокуроры вместе с правоохранителями документируют последствия очередного военного преступления, совершенного вооруженными силами рф против мирного населения Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним

В Павлоградском районе Днепропетровской области вражеский беспилотник попал вблизи служебного автобуса одного из предприятий. По предварительной информации, в результате атаки погибли 12 человек, еще 7 пострадали.

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что количество жертв возросло до 15.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Днепропетровская область
ДТЭК
Украина