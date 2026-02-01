$42.850.00
Атака рф на автобус с шахтерами: число жертв возросло до 16 – Кулеба

Киев • УНН

 • 982 просмотра

В Днепропетровской области вражеская атака на автобус с шахтерами привела к гибели 16 человек.

Атака рф на автобус с шахтерами: число жертв возросло до 16 – Кулеба

На Днепропетровщине в результате вражеской атаки рф на автобус с шахтерами количество жертв возросло до 16. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Враг атаковал автобус, который после смены вез шахтеров с предприятия. Погибли 16 человек. Есть раненые. Люди, которые просто работали и возвращались домой. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших 

- сообщил Кулеба.

Добавим

На этой же неделе, по словам министра развития громад, россия сознательно ударила дроном по поезду Укрзализныци – 4 человека погибли прямо в вагоне.

Второй день подряд враг целенаправленно бьет по гражданской железнодорожной инфраструктуре Сумщины. Серия ударов беспилотниками по станции и локомотивному депо Конотоп продолжалась со вчерашнего вечера: повреждены пути, территория станции, ремонтный цех, административное здание депо, возникли пожары. К ликвидации последствий привлекали пожарный поезд. К счастью, работники находились в укрытиях 

- добавил Кулеба.

По его словам, это не случайные удары. Это системный террор против гражданской логистики, против людей, которые держат движение, связь и страну вместе. Несмотря на повреждения и задержки, железнодорожники продолжают работу.

Напомним

В Павлоградском районе Днепропетровщины вражеский беспилотник попал вблизи служебного автобуса одного из предприятий. По предварительной информации, в результате атаки погибли 12 человек, еще 7 пострадали.

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что количество жертв возросло до 15.

Антонина Туманова

Украина