Армія рф має проблеми з поповненням військ через великі втрати та низькі виплати - ГУР

російська окупаційна армія в Україні відчуває проблеми з поповненням особового складу військ через великі втрати і низькі грошові виплати. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Деталі

Як зазначили у розвідці, проблеми з набором контрактників до лав російської армії спостерігаються передусім у найбідніших регіонах росії, зокрема в якутії.

Низькі показники відбору зумовлені недостатніми регіональними виплатами та небажанням місцевої влади сприяти рекрутинговій кампанії - зазначили в ГУР.

Там додали, що середній недобір у мобілізаційних пунктах регіону становить близько 40% від установлених кремлем норм. Ще одним чинником, який не грає на руку кремлю, є значні втрати серед місцевого населення.

Зокрема, йдеться про представників окремих етносів - якутів і евенків, які не бажають гинути за інтереси кремлівського режиму, заявили в ГУР.

Нагадаємо

