Армия рф испытывает проблемы с пополнением войск из-за больших потерь и низких выплат - ГУР
Киев • УНН
российская оккупационная армия в Украине испытывает проблемы с пополнением личного состава войск из-за больших потерь и низких денежных выплат. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
Детали
Как отметили в разведке, проблемы с набором контрактников в ряды российской армии наблюдаются прежде всего в беднейших регионах россии, в частности в якутии.
Низкие показатели отбора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей способствовать рекрутинговой кампании
Там добавили, что средний недобор в мобилизационных пунктах региона составляет около 40% от установленных кремлем норм. Еще одним фактором, который не играет на руку кремлю, являются значительные потери среди местного населения.
В частности, речь идет о представителях отдельных этносов - якутов и эвенков, которые не желают погибать за интересы кремлевского режима, заявили в ГУР.
Напомним
