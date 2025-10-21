“Кто с гражданскими сумками - сразу е..шить”: розвідники перехопили наказ російського командира знищувати цивільних
Київ • УНН
ГУР зафіксувало радіоперехоплення, де польовий командир 30 окремої мотострілецької бригади наказав знищувати цивільних. Бригада перебуває біля Покровська.
У радіоперехопленні фахівці Головного управління розвідки зафіксували свідчення ще одного воєнного злочину російської окупаційної армії — наказу на знищення цивільних осіб, які намагаються покинути зону бойових дій, передає УНН із посиланням на ГУР.
Деталі
За даними розвідки, наказ на страту цивільних віддав один із польових командирів 30 окремої мотострілецької бригади, яка входить до складу 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу рф.
Зараз бригада перебуває в околицях Покровська.
