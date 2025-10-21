"Кто с гражданскими сумками — сразу е..шить": разведчики перехватили приказ российского командира уничтожать гражданских

В радиоперехвате специалисты Главного управления разведки зафиксировали свидетельства еще одного военного преступления российской оккупационной армии — приказа на уничтожение гражданских лиц, пытающихся покинуть зону боевых действий, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

По данным разведки, приказ на казнь гражданских отдал один из полевых командиров 30 отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав 2-й общевойсковой армии центрального военного округа рф.

Сейчас бригада находится в окрестностях Покровска.

