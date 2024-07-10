Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации зафиксировали многочисленные убийства обезоруженных украинских военнопленных российскими солдатами. Об этом он заявил, комментируя видео на котором россияне жестоко расстреляли украинских военнопленных на Запорожском направлении, передает УНН.

"Солдаты рф совершили очередное военное преступление - жестоко расстреляли наших военнопленных на Запорожском направлении. Подтверждение этого - на видео. Около десяти выстрелов в сторону безоружных. Это очередное снятое военное преступление, за которое непременно должна быть ответственность. И очередной факт нарушения россиянами норм Женевских конвенций и международного гуманитарного права, которых регулярно не придерживается рф - от обычного солдата до военного руководства, которое не запрещает убийства и казни украинских военнопленных.

Он сообщил, что в очередной раз обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации зафиксировали многочисленные убийства обезоруженных украинских военнопленных российскими солдатами.

"За все совершенные преступления на нашей земле и против наших людей должно быть наказание!" - подчеркнул Омбудсман.

Дополнение

В сети появилось очередное видео расстрела украинских военнопленных российскими оккупантами. В связи с этим Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство.