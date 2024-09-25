AP: в Офісі президента назвали умову, за якої Україна погодиться припинити вогонь з рф
Київ • УНН
Радники Зеленського заявили, що Україна погодиться на припинення вогню, якщо РФ не зможе знову вторгнутися. Київ відкидає пропозиції, які лише призупинять війну і дадуть Москві час для консолідації.
Київ може погодитись на припинення вогню з росією, якщо рф більше не зможе вдертися до України. Про це пише Associated Press з посиланням на радників Зеленського, передає УНН.
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Видання наголошує, що жоден міжнародний гравець, який здатний схилити москву, не погодився на український мирний план з 10 пунктів, який передбачає повне виведення російських військ.
Тож як заявили анонімні радники президента України о Київ погодиться на припинення вогню з росією, лише якщо здатність путіна знову вдертися в країну буде обмежена.
Також зазначається, що будь-яка інша домовленість не піде на користь майбутньому України та не вшанує жертви її народу.
Це призведе до заморожування конфлікту, не більше того: окуповані території вважаються окупованими. Санкції проти Росії залишаються. Інтенсивність війни значно падає, але вона триває
Бразилія в ООН просуває бразильсько-китайський план українсько-російських переговорів - Reuters25.09.24, 13:18 • 77234 перегляди
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Окрім того, в Associated Press пояснили, що українські офіційні особи відхилили пропозиції Китаю та Бразилії, допускаючи, що вони лише призупинять війну та дадуть Москві час для консолідації своєї армії та оборонної промисловості.
Один з співрозмовників пояснив, що у такому разі Москва переналаштується і атакує знову, ймовірно, з Миколаєва та Одеси на півдні.
Протягом двох, трьох, чотирьох років або, можливо, навіть раніше, залежно від стану Росії. Ось такий сценарій
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що, коли дехто пропонує альтернативи закінчення війни, то це не тільки ігнорує інтереси та страждання українців, але й дає російському диктатору володимиру путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ, щоб взяти під контроль більше націй.