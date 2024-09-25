AP: в Офісі президента назвали умову, за якої Україна погодиться припинити вогонь з рф

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Київ • УНН

 • 18308 перегляди

Радники Зеленського заявили, що Україна погодиться на припинення вогню, якщо РФ не зможе знову вторгнутися. Київ відкидає пропозиції, які лише призупинять війну і дадуть Москві час для консолідації.

Київ може погодитись на припинення вогню з росією, якщо рф більше не зможе вдертися до України. Про це пише Associated Press з посиланням на радників Зеленського, передає УНН.

Деталі 

Видання наголошує, що жоден міжнародний гравець, який здатний схилити москву, не погодився на український мирний план з 10 пунктів, який передбачає повне виведення російських військ.

Тож як заявили анонімні радники президента України о Київ погодиться на припинення вогню з росією, лише якщо здатність путіна знову вдертися в країну буде обмежена. 

Також зазначається, що будь-яка інша домовленість не піде на користь майбутньому України та не вшанує жертви її народу.

Це призведе до заморожування конфлікту, не більше того: окуповані території вважаються окупованими. Санкції проти Росії залишаються. Інтенсивність війни значно падає, але вона триває

- пояснив один зі співрозмовників. 

Бразилія в ООН просуває бразильсько-китайський план українсько-російських переговорів - Reuters25.09.24, 13:18 • 77234 перегляди

Доповнення

Окрім того, в Associated Press пояснили, що українські офіційні особи відхилили пропозиції Китаю та Бразилії, допускаючи, що вони лише призупинять війну та дадуть Москві час для консолідації своєї армії та оборонної промисловості.

Один з співрозмовників пояснив, що у такому разі Москва переналаштується і атакує знову, ймовірно, з Миколаєва та Одеси на півдні.

Протягом двох, трьох, чотирьох років або, можливо, навіть раніше, залежно від стану Росії. Ось такий сценарій

- заявив один з радників президента у розмові з AP.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, коли дехто пропонує альтернативи закінчення війни, то це не тільки ігнорує інтереси та страждання українців, але й дає російському диктатору володимиру путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ, щоб взяти під контроль більше націй.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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