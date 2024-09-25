AP: в Офисе президента назвали условие, при котором Украина согласится прекратить огонь с рф

Киев может согласиться на прекращение огня с Россией, если рф больше не сможет вторгнуться в Украину. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на советников Зеленского, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что ни один международный игрок, который способен склонить москву, не согласился на украинский мирный план из 10 пунктов, который предусматривает полный вывод российских войск.

Поэтому как заявили анонимные советники президента Украины в Киев согласится на прекращение огня с Россией, только если способность путина снова ворваться в страну будет ограничена.

Также отмечается, что любая другая договоренность не пойдет на пользу будущему Украины и не почтит жертвы ее народа.

Это приведет к замораживанию конфликта, не более того: оккупированные территории считаются оккупированными. Санкции против России остаются. Интенсивность войны значительно падает, но она продолжается - объяснил один из собеседников.

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Кроме того, в Associated Press объяснили, что украинские официальные лица отклонили предложения Китая и Бразилии, допуская, что они лишь приостановят войну и дадут Москве время для консолидации своей армии и оборонной промышленности.

Один из собеседников объяснил, что в таком случае Москва перенастроится и атакует снова, вероятно, из Николаева и Одессы на юге.

В течение двух, трех, четырех лет или, возможно, даже раньше, в зависимости от состояния России. Вот такой сценарий - заявил один из советников президента в разговоре с AP.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, когда некоторые предлагают альтернативы окончания войны, то это не только игнорирует интересы и страдания украинцев, но и дает российскому диктатору Владимиру Путину политическое пространство для продолжения войны и давления на мир, чтобы взять под контроль больше наций.