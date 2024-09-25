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Альтернативні плани миру дають путіну простір для продовження війни - Зеленський

Альтернативні плани миру дають путіну простір для продовження війни - Зеленський

Київ • УНН

 • 14498 перегляди

Президент України виступив на Генасамблеї ООН, критикуючи альтернативні мирні ініціативи. Зеленський наголосив на необхідності відновлення ядерної безпеки та повернення всіх полонених.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, коли дехто пропонує альтернативи закінчення війни, то це не тільки ігнорує інтереси та страждання українців, але й дає російському диктатору володимиру путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ, щоб взяти під контроль більше націй. Про це Зеленський заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, передає УНН.

Деталі

Коли дехто пропонує альтернативи, половинчасті плани врегулювання – так звані "набори принципів" – це не тільки ігнорує інтереси та страждання українців, які найбільше постраждали від війни, це не тільки ігнорує реальність, але й дає путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ, щоб взяти під контроль більше націй. Будь-які паралельні чи альтернативні спроби домогтися миру – це фактично спроби досягти затишшя, а не припинення війни, оскільки вже два роки існує глобальна ініціатива – Формула миру. І, можливо, хтось хоче Нобелівську премію за свою політичну біографію за заморожене перемир’я замість справжнього миру, але єдині нагороди, які путін дасть вам у відповідь, - це більше страждань і катастроф

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що необхідно відновити ядерну безпеку, забезпечити продовольчу безпеку, повернути додому всіх військовополонених і мирних жителів, які примусово вивезені до росії.

У плані перемоги про переговори з росією не йдеться - Зеленський 24.09.24, 20:24 • 28639 переглядiв

Ми повинні підтримувати Статут ООН і гарантувати наше право – право України – на територіальну цілісність і суверенітет, як і для будь-якої іншої нації. Нам потрібно відвести російських окупантів, що призведе до припинення бойових дій в Україні. Ми повинні притягнути до відповідальності винних у військових злочинах. Треба запобігти екоциду та зупинити знищення природи внаслідок війни. І ми не повинні допустити другої чи третьої фази цього російського вторгнення. І треба чітко дати зрозуміти – війна закінчилася. Якщо хтось у світі шукає альтернативи будь-якій із цих точок або намагається ігнорувати будь-яку з них, це, ймовірно, означає, що вони самі хочуть зробити частину того, що робить путін – те, що вони ігнорують, виявляє бажання, яке вони приховують

- додав Зеленський.

Президент попередив, що коштом України свою владу не підвищиш.

Світ уже пройшов через колоніальні війни та змови великих держав за рахунок менших. Кожна країна – включаючи Китай, Бразилію, країни Європи, Африки, Близького Сходу – всі розуміють, чому це має залишитися в минулому. І українці ніколи не змиряться, ніколи не змиряться з тим, чому хтось у світі вважає, що тепер Україні замість нормального, мирного життя можна нав’язати таке жорстоке колоніальне минуле, яке сьогодні нікого не влаштовує. Я хочу миру для свого народу – справжнього миру і справедливого миру. І я прошу вашої підтримки – у всіх націй світу. Ми не ділимо світ. Те ж прошу і вас – не діліть світ. Будьте єдиними націями, і це принесе нам мир

 - резюмував президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський перебуває з кількаденним офіційним візитом у США. І кульмінаційною подією цього візити має стати презентація таємничого плану, який вже встигли охрестити "Планом перемоги Зеленського". УНН розбирався що ж відомо про цей план і які саме пункти він може місити.

Павло Башинський

Павло Башинський

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