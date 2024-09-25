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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Альтернативные планы мира дают Путину пространство для продолжения войны - Зеленский

Альтернативные планы мира дают Путину пространство для продолжения войны - Зеленский

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 14:41  •  736 просмотра

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Президент Украины выступил на Генассамблее ООН, критикуя альтернативные мирные инициативы. Зеленский отметил необходимость восстановления ядерной безопасности и возвращения всех пленных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, когда некоторые предлагают альтернативы окончания войны, то это не только игнорирует интересы и страдания украинцев, но и дает российскому диктатору Владимиру Путину политическое пространство для продолжения войны и давления на мир, чтобы взять под контроль больше наций. Об этом Зеленский заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает УНН.

Детали

Когда некоторые предлагают альтернативы, половинчатые планы урегулирования - так называемые «наборы принципов» - это не только игнорирует интересы и страдания украинцев, которые больше всего пострадали от войны, это не только игнорирует реальность, но и дает Путину политическое пространство для продолжения войны и давления на мир, чтобы взять под контроль больше наций. Любые параллельные или альтернативные попытки добиться мира - это фактически попытки достичь затишья, а не прекращения войны, поскольку уже два года существует глобальная инициатива - Формула мира. И, возможно, кто-то хочет Нобелевскую премию за свою политическую биографию за замороженное перемирие вместо настоящего мира, но единственные награды, которые путин даст вам в ответ, - это больше страданий и катастроф

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимо восстановить ядерную безопасность, обеспечить продовольственную безопасность, вернуть домой всех военнопленных и мирных жителей, которые принудительно вывезены в Россию.

В плане победы о переговорах с Россией речь не идет - Зеленский24 сентября 2024, 17:24 • 27526 просмотров

Мы должны поддерживать Устав ООН и гарантировать наше право - право Украины - на территориальную целостность и суверенитет, как и для любой другой нации. Нам нужно отвести российских оккупантов, что приведет к прекращению боевых действий в Украине. Мы должны привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях. Надо предотвратить экоцид и остановить уничтожение природы в результате войны. И мы не должны допустить второй или третьей фазы этого российского вторжения. И надо четко дать понять - война закончилась. Если кто-то в мире ищет альтернативы любой из этих точек или пытается игнорировать любую из них, это, вероятно, означает, что они сами хотят сделать часть того, что делает Путин - то, что они игнорируют, обнаруживает желание, которое они скрывают

- добавил Зеленский.

Президент предупредил, что за счет Украины свою власть не повысишь.

Мир уже прошел через колониальные войны и заговоры великих держав за счет меньших. Каждая страна - включая Китай, Бразилию, страны Европы, Африки, Ближнего Востока - все понимают, почему это должно остаться в прошлом. И украинцы никогда не смирятся, никогда не смирятся с тем, почему кто-то в мире считает, что теперь Украине вместо нормальной, мирной жизни можно навязать такое жестокое колониальное прошлое, которое сегодня никого не устраивает. Я хочу мира для своего народа - настоящего мира и справедливого мира. И я прошу вашей поддержки - у всех наций мира. Мы не делим мир. То же прошу и вас - не делите мир. Будьте едиными нациями, и это принесет нам мир

 - резюмировал президент.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский находится с многодневным официальным визитом в США. И кульминационным событием этого визита должна стать презентация таинственного плана, который уже успели окрестить «Планом победы Зеленского». УНН разбирался что же известно об этом плане и какие именно пункты он может мисить.

Павел Башинский

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