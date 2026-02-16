78 бойових зіткнень на фронті: ворог активний на Покровському та Гуляйпільському напрямках

$43.100.11
Ексклюзив
13:44 • 3440 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 8564 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 22160 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 17562 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 23766 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 31561 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 35191 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 70098 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 48726 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38896 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ16 лютого, 05:24 • 15466 перегляди
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі16 лютого, 05:36 • 17344 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto16 лютого, 06:36 • 21544 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo16 лютого, 07:18 • 19121 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo16 лютого, 08:28 • 16567 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 1404 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 120626 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Музикант
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Львів
Дніпропетровська область
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 6552 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 22561 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 26604 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 34656 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 32867 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
ChatGPT

78 бойових зіткнень на фронті: ворог активний на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень, ворог найактивніший на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Противник обстріляв Сумську область та здійснив 39 обстрілів на Північно-Слобожанському і Курському напрямках.

78 бойових зіткнень на фронті: ворог активний на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Найактивніше ворог діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів зокрема по районах населених пунктів Рогізне, Іскрисківщина Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість боєзіткнень з ворогом, противник здійснив 39 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню. Два боєзіткнення в даний момент тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори. Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався наступати в напрямку Курилівки, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім атак загарбників в бік населених пунктів Дружелюбівка, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман. 

На Слов’янському напрямку наразі ворог здійснює одну наступальну дію в бік Рай-Олександрівки, боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку росіяни двічі намагалися просунутися на позиції наших військ в районах Бондарного та Оріхово-Василівки. Один бій триває.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та Софіївка. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне та у напрямках населений пунктів Торецьке, Новий Донбас, Вільне, Шевченко, Новоолександрівка, Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 20 атак.

На Олександрівському напрямку агресор атакував п’ять разів у напрямках населених пунктів Іванівка, Олексіївка та Злагода. Дві атаки ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 22 атаки окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Залізничне, Гуляйполе, Святопетрівка, Зелене та Староукраїнка. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Самійлівка, Новоукраїнка, Копані, Гірке, Широке, Чарівне, Любицьке, Воздвижівка. Одинадцять боєзіткнень ще тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

У грудні росіяни зазнали втрат у 35 тисяч солдат, а у січні близько 30 тисяч - Зеленський14.02.26, 16:15 • 4200 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Вовчанськ
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка