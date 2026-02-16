78 бойових зіткнень на фронті: ворог активний на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Найактивніше ворог діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів зокрема по районах населених пунктів Рогізне, Іскрисківщина Сумської області - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість боєзіткнень з ворогом, противник здійснив 39 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню. Два боєзіткнення в даний момент тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори. Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався наступати в напрямку Курилівки, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім атак загарбників в бік населених пунктів Дружелюбівка, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку наразі ворог здійснює одну наступальну дію в бік Рай-Олександрівки, боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку росіяни двічі намагалися просунутися на позиції наших військ в районах Бондарного та Оріхово-Василівки. Один бій триває.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та Софіївка. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне та у напрямках населений пунктів Торецьке, Новий Донбас, Вільне, Шевченко, Новоолександрівка, Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 20 атак.

На Олександрівському напрямку агресор атакував п’ять разів у напрямках населених пунктів Іванівка, Олексіївка та Злагода. Дві атаки ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 22 атаки окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Залізничне, Гуляйполе, Святопетрівка, Зелене та Староукраїнка. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Самійлівка, Новоукраїнка, Копані, Гірке, Широке, Чарівне, Любицьке, Воздвижівка. Одинадцять боєзіткнень ще тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

У грудні росіяни зазнали втрат у 35 тисяч солдат, а у січні близько 30 тисяч - Зеленський