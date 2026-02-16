78 боевых столкновений на фронте: враг активен на Покровском и Гуляйпольском направлениях

С начала суток на фронте произошло 78 боевых столкновений. Активнее всего враг действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы, в частности, по районам населенных пунктов Рогизне, Искрисковщина Сумской области - говорится в сводке.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боестолкновений с врагом, противник совершил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе один – из реактивной системы залпового огня. Два боестолкновения в данный момент продолжаются.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора. Три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг один раз пытался наступать в направлении Куриловки, получил отпор.

На Лиманском направлении украинские воины отбили семь атак захватчиков в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Твердохлебово, Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении сейчас враг осуществляет одно наступательное действие в сторону Рай-Александровки, боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Бондарного и Орехово-Васильевки. Один бой продолжается.

На Константиновском направлении захватчики совершили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и Софиевка. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Вольное, Шевченко, Новоалександровка, Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 20 атак.

На Александровском направлении агрессор атаковал пять раз в направлениях населенных пунктов Ивановка, Алексеевка и Злагода. Две атаки еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 22 атаки оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Железнодорожное, Гуляйполе, Святопетровка, Зеленое и Староукраинка. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Самойловка, Новоукраинка, Копани, Горькое, Широкое, Чаривное, Любицкое, Воздвиженка. Одиннадцать боестолкновений еще продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

