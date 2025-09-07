170 боєзіткнень за добу на фронті: Сили оборони уразили пункти управління ворога

$41.350.00
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 48233 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 70868 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 63865 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
5 вересня, 16:47 • 47531 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 52186 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 66628 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36140 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 43581 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 46974 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
У Святошинському районі Києва внаслідок атаки рф горять автомобілі на парковці - КМВА
Нічна атака на Київ: серед загиблих дитина, ще 18 людей постраждали (фото)
У Києві через ворожий обстріл постраждала вагітна жінка - Кличко
Жінка померла в укритті Києва під час нічної атаки
росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 70863 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 66626 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вуграми: "Я дуже соромилася сильної висипки"
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж
170 боєзіткнень за добу на фронті: Сили оборони уразили пункти управління ворога

Київ • УНН

 • 84 перегляди

За минулу добу відбулося 170 боєзіткнень. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, два пункти управління та два артилерійські засоби противника.

170 боєзіткнень за добу на фронті: Сили оборони уразили пункти управління ворога

За минулу добу, 6 вересня на російсько-українському фронті відбулося 170 боєзіткнень. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління та два артилерійські засоби противника. Про це інформує у ранковому зведенні від 07.09.2025 р. Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08:00, протягом минулої доби зафіксовано 170 боєзіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 71 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 106 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5308 обстрілів, зокрема 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6125 дронів-камікадзе

- йдеться у звіті.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління та два артилерійські засоби противника

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Минулої доби противник завдав дев’яти авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіаційні бомби, та здійснив 245 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районах Вовчанська, Амбарного, Кам’янки та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Куп’янська та в бік Новоплатонівки, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське та у бік Шандриголового, Дерилового.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки.

На Краматорському напрямку вчора відбулося 10 бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у бік Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Шевченко, Комишуваха та у напрямку Філії, Олександрограда, Новоселівки, Соснівки.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку - здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворожі війська наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 294 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 104 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що наступ рф на сході України триває понад рік. Він закликав уникати сенсаційності у висвітленні війни.

Союзники Зеленського остерігаються нового наступу росіян в Україні - Bloomberg04.09.25, 08:57 • 4033 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Фейкові новини
Державний кордон України
Генеральний штаб Збройних сил України
Рада національної безпеки і оборони України
Чернігівська область
Херсонська область