170 боестолкновений за сутки на фронте: Силы обороны поразили пункты управления врага

За прошедшие сутки, 6 сентября, на российско-украинском фронте произошло 170 боестолкновений. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и два артиллерийских средства противника. Об этом информирует в утренней сводке от 07.09.2025 г. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00, за прошедшие сутки зафиксировано 170 боестолкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 71 авиационный удары, применил три ракеты, сбросил 106 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 5308 обстрелов, в том числе 109 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6125 дронов-камикадзе - говорится в отчете.

Агрессор наносил авиационные удары в частности по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Отрадокаменка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и два артиллерийских средства противника - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес девять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 23 управляемые авиационные бомбы, и совершил 245 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районах Волчанска, Амбарного, Каменки и в направлении Нововасильевки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районе Купянска и в сторону Новоплатоновки, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Карповка, Колодези, Торское и в сторону Шандриголового, Дерилового.

На Северском направлении Силы обороны отбили 14 атак противника вблизи Серебрянки, Григоровки, Переездного и в направлении Дроновки.

На Краматорском направлении вчера произошло 10 боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Бондарное, Веролюбовка, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Сухой Яр, Лисовка, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Мирнограда, Родинского, Покровска, Зверового, Молодецкого, Новопавловки, Филии.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Малеевка, Шевченко, Камышеваха и в направлении Филии, Александрограда, Новоселовки, Сосновки.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении - совершил одну попытку прорвать оборону наших защитников в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении вражеские войска наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 11 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 294 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 104 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники оккупантов.

