158 бойових зіткнень за добу: у Генштабі розповіли про ситуацію по напрямках

$41.900.00
48.550.00
ukenru
19:33 • 3642 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
25 жовтня, 11:59 • 16115 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
25 жовтня, 10:22 • 25965 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59 • 24185 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 34552 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 22083 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 19385 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 33055 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 49230 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 38003 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3м/с
74%
743мм
Популярнi новини
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 14102 перегляди
Б'ють по соціально вразливих - Буданов про мету атак рф на енергетику України 25 жовтня, 11:29 • 3674 перегляди
Колишній головнокомандувач ЗС Литви розкрив несподівані деталі щодо Меркель та Криму25 жовтня, 11:39 • 4924 перегляди
США можуть запровадити додаткові санкції проти рф, але чекають на посилення тиску Європи - Reuters 25 жовтня, 12:13 • 5144 перегляди
У львівському ВНЗ під час тематичної дискусії побилися дві групи студентів25 жовтня, 14:04 • 8938 перегляди
Публікації
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 24098 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 34554 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 39308 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 61030 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 56167 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Камала Гарріс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Покровськ
Реклама
УНН Lite
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 14105 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 19871 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 21607 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 23440 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 26487 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
Fox News
Truth Social

158 бойових зіткнень за добу: у Генштабі розповіли про ситуацію по напрямках

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Від початку доби 25 жовтня на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень, окупанти завдали 1 ракетний та 49 авіаційних ударів. Найбільша кількість атак відбулася на Покровському напрямку – 65.

158 бойових зіткнень за добу: у Генштабі розповіли про ситуацію по напрямках

Від початку доби 25 жовтня на фронті відбулося 158 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що загарбники завдали одного ракетного та 49 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 99 керованих авіабомб.

Крім цього, росіяни залучили для ураження 1819 дронів-камікадзе та здійснили 3021 обстріл позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів. ... Також ворог завдав дев’ять авіаударів, при цьому скинув 17 керованих авіабомб, здійснив 119 обстрілів, один з яких із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції українських захисників в районі Вовчанська, Красного Першого та в бік Бологівки, Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили сім штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у бік Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Новоселівка, Зарічне, Торське та в напрямку населених пунктів Дробишеве й Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку ворог тричі намагався прорватися в районах Ямполя, Серебрянки та Сіверська.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Ступочок.

Сирський відвідав Покровський напрямок і наголосив командирам на недопустимості викривлення інформації25.10.25, 21:05 • 2614 переглядiв

На Костянтинівському напрямку росіяни 21 раз атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 65 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Панківка, Маяк, Сухий Яр, Звірове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 76 окупантів, з яких 60 - безповоротно. Наші захисники знищили один бронетранспортер, один протитанковий засіб, два безпілотні літальні апарати, дві одиниці спеціальної техніки та одне укриття особового складу противника. Окрім цього, українські захисники уразили пункт управління БпЛА, бронетранспортер та 13 укриттів особового складу противника

- розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 15 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Олексіївка, Нововасилівське, Степове, Новогригорівка, Павлівка, Злагода та в напрямку Рибного.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога в районі Малинівки. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Данилівка, Покровське, Братське та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили шість атак ворожих підрозділів поблизу Степового, Кам’янського, Степногірська та в напрямку Новоандріївки. Авіація противника завдала авіаудару в районі Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися просунутись в районі Антонівського моста. Авіаудару зазнало Козацьке.

Нагадаємо

За добу 24 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 910 солдатів та 359 БпЛА.

Посланець путіна у Вашингтоні окреслив "головні умови" для швидкого закінчення війни в Україні25.10.25, 19:15 • 3474 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна