158 бойових зіткнень за добу: у Генштабі розповіли про ситуацію по напрямках

Від початку доби 25 жовтня на фронті відбулося 158 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що загарбники завдали одного ракетного та 49 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 99 керованих авіабомб.

Крім цього, росіяни залучили для ураження 1819 дронів-камікадзе та здійснили 3021 обстріл позицій наших військ і населених пунктів - йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів. ... Також ворог завдав дев’ять авіаударів, при цьому скинув 17 керованих авіабомб, здійснив 119 обстрілів, один з яких із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції українських захисників в районі Вовчанська, Красного Першого та в бік Бологівки, Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили сім штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у бік Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Новоселівка, Зарічне, Торське та в напрямку населених пунктів Дробишеве й Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку ворог тричі намагався прорватися в районах Ямполя, Серебрянки та Сіверська.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку росіяни 21 раз атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 65 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Панківка, Маяк, Сухий Яр, Звірове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 76 окупантів, з яких 60 - безповоротно. Наші захисники знищили один бронетранспортер, один протитанковий засіб, два безпілотні літальні апарати, дві одиниці спеціальної техніки та одне укриття особового складу противника. Окрім цього, українські захисники уразили пункт управління БпЛА, бронетранспортер та 13 укриттів особового складу противника - розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 15 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Олексіївка, Нововасилівське, Степове, Новогригорівка, Павлівка, Злагода та в напрямку Рибного.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога в районі Малинівки. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Данилівка, Покровське, Братське та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили шість атак ворожих підрозділів поблизу Степового, Кам’янського, Степногірська та в напрямку Новоандріївки. Авіація противника завдала авіаудару в районі Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися просунутись в районі Антонівського моста. Авіаудару зазнало Козацьке.

