158 боевых столкновений за сутки: в Генштабе рассказали о ситуации по направлениям

С начала суток 25 октября на фронте произошло 158 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что захватчики нанесли один ракетный и 49 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 99 управляемых авиабомб.

Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1819 дронов-камикадзе и совершили 3021 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили четыре штурмовых действия оккупантов. ... Также враг нанес девять авиаударов, при этом сбросил 17 управляемых авиабомб, совершил 119 обстрелов, один из которых из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска, Красного Первого и в сторону Бологовки, Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили семь штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в сторону Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Новоселовка, Заречное, Торское и в направлении населенных пунктов Дробышево и Коровий Яр.

На Славянском направлении враг трижды пытался прорваться в районах Ямполя, Серебрянки и Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение, подразделения противника пытались продвинуться в районе Ступочек.

На Константиновском направлении россияне 21 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Софиевки.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 65 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Панковка, Маяк, Сухой Яр, Зверово, Родинское, Мирноград, Новоекономическое, Красный Лиман, Проминь, Балаган, Новопавловка, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал, Дачное.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 76 оккупантов, из которых 60 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили один бронетранспортер, одно противотанковое средство, два беспилотных летательных аппарата, две единицы специальной техники и одно укрытие личного состава противника. Кроме этого, украинские защитники поразили пункт управления БпЛА, бронетранспортер и 13 укрытий личного состава противника - рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 15 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Алексеевка, Нововасильевское, Степное, Новогригорьевка, Павловка, Злагода и в направлении Рыбного.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три атаки врага в районе Малиновки. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Даниловка, Покровское, Братское и Гуляйполе.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили шесть атак вражеских подразделений вблизи Степного, Каменского, Степногорска и в направлении Новоандреевки. Авиация противника нанесла авиаудар в районе Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться в районе Антоновского моста. Авиаудару подверглось Казацкое.

За сутки 24 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 910 солдат и 359 БпЛА.

