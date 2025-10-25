$41.900.00
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 15980 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 25881 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 24108 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 34469 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 22065 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 19372 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 33052 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 49225 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 37998 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 24063 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 34478 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 39285 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 61007 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 56142 просмотра
158 боевых столкновений за сутки: в Генштабе рассказали о ситуации по направлениям

Киев • УНН

 • 708 просмотра

С начала суток 25 октября на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений, оккупанты нанесли 1 ракетный и 49 авиационных ударов. Наибольшее количество атак произошло на Покровском направлении – 65.

158 боевых столкновений за сутки: в Генштабе рассказали о ситуации по направлениям

С начала суток 25 октября на фронте произошло 158 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что захватчики нанесли один ракетный и 49 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 99 управляемых авиабомб.

Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1819 дронов-камикадзе и совершили 3021 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили четыре штурмовых действия оккупантов. ... Также враг нанес девять авиаударов, при этом сбросил 17 управляемых авиабомб, совершил 119 обстрелов, один из которых из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска, Красного Первого и в сторону Бологовки, Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили семь штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в сторону Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Новоселовка, Заречное, Торское и в направлении населенных пунктов Дробышево и Коровий Яр.

На Славянском направлении враг трижды пытался прорваться в районах Ямполя, Серебрянки и Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение, подразделения противника пытались продвинуться в районе Ступочек.

Сырский посетил Покровское направление и акцентировал командирам на недопустимости искажения информации25.10.25, 21:05 • 2586 просмотров

На Константиновском направлении россияне 21 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Софиевки.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 65 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Панковка, Маяк, Сухой Яр, Зверово, Родинское, Мирноград, Новоекономическое, Красный Лиман, Проминь, Балаган, Новопавловка, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал, Дачное.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 76 оккупантов, из которых 60 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили один бронетранспортер, одно противотанковое средство, два беспилотных летательных аппарата, две единицы специальной техники и одно укрытие личного состава противника. Кроме этого, украинские защитники поразили пункт управления БпЛА, бронетранспортер и 13 укрытий личного состава противника

- рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 15 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Алексеевка, Нововасильевское, Степное, Новогригорьевка, Павловка, Злагода и в направлении Рыбного.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три атаки врага в районе Малиновки. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Даниловка, Покровское, Братское и Гуляйполе.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили шесть атак вражеских подразделений вблизи Степного, Каменского, Степногорска и в направлении Новоандреевки. Авиация противника нанесла авиаудар в районе Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться в районе Антоновского моста. Авиаудару подверглось Казацкое.

Напомним

За сутки 24 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 910 солдат и 359 БпЛА.

Посланник путина в Вашингтоне очертил "главные условия" для скорейшего окончания войны в Украине25.10.25, 19:15 • 3462 просмотра

Вадим Хлюдзинский

