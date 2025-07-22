Звездопад премьер и звезд: объявлена программа Венецианского кинофестиваля-2025 22 июля 2025

В период с 27 августа по 9 сентября Венеция снова станет эпицентром мирового кино. Программа фестиваля этого года поражает масштабом имен и событий. На красной дорожке ожидают Джулию Робертс, Дуэйна Джонсона, Эмили Блант и Кейт Бланшетт, а среди премьер представят нового "Франкенштейна" дель Торо, "Бугонию" Лантимоса и драму Соррентино "Грация", пишет УНН со ссылкой на HollywoodReporter.

Детали

Во вторник, как отмечает издание, была объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года. Мероприятие открывает осенний марафон премьер и борьбу за "Оскар" с немалым перечнем фильмов.

В Лидо направляется драма "Разбивальная машина" Бенни Сафди от A24, где Дуэйн Джонсон впервые появится в роли легенды UFC Марка Керра, а его партнершей станет Эмили Блант.

Вне конкурса покажут триллер Луки Гуаданьино "После охоты" с Джулией Робертс и Эндрю Гарфилдом — ленту, вдохновленную инициативой #MeToo. В центре еще одна премьера — "Франкенштейн" Гильермо дель Торо с Оскаром Айзеком, Джейкобом Элорди и Мией Го.

Netflix возвращается к участию после прошлогодней паузы, представив сразу несколько фильмов: в частности, фильм Ноя Баумбаха "Джей Келли", написанный в соавторстве с Гретой Гервиг и с Джорджем Клуни в главной роли, а также триллер Кэтрин Бигелоу "Дом динамита", где снялись Идрис Эльба, Ребекка Фергюсон и Джаред Харрис.

российские фильмы на фестивале

Также во время фестиваля планируют презентовать ленту Оливье Ассаяса "Волшебник из Кремля" о путине, фильм "Director's Diary" российского режиссера Александра Сокурова, а также совместный проект украино-российского продюсера Александра Роднянского и украинского кинокритика Андрея Алферова - "Записки настоящего преступника".

Конкурсная программа

Конкурсная программа будет поражать разнообразием авторского кино: новые работы покажут Пак Чхан-ук ("Другого выбора нет"), Франсуа Озон ("Чужак"), Ласло Немеш ("Сирота") и Мона Фаствольд, которая возвращается в Лидо с исторической музыкальной драмой "Завещание Энн Ли", снова сотрудничая со сценаристом Брэйди Корбетом.

Йоргос Лантимос представит ленту "Бугония" — адаптацию корейского фантастического фильма "Спасите зеленую планету!" с Эммой Стоун в главной роли. А Джим Джармуш, который обычно приезжает в Канны, дебютирует в Венеции с фильмом "Отец, Мать, Сестра, Брат", где снялись Кейт Бланшетт и Адам Драйвер.

Открытие фестиваля

Фестиваль откроет фильм "Грация" итальянского оскароносного режиссера Паоло Соррентино — это история любви с Тони Сервилло в главной роли, которую Mubi уже приобрел для международного проката. Закроет событие французский научно-фантастический боевик "Дог 51" режиссера Седрика Хименеса. Среди других внеконкурсных лент — возвращение Гаса Ван Сента с фильмом "Провод мертвеца", черная комедия "Последний викинг" с Мадсом Миккельсеном и "Рука Данте" Джулиана Шнабеля.

Почетные "Золотые львы" в этом году получат Вернер Херцог и актриса Ким Новак. В программе Venice Classics покажут документальный фильм "Мегадок" о работе Фрэнсиса Форда Копполы над долгожданным "Мегаполисом".

Дополнение

Возглавляет жюри конкурса обладатель двух "Оскаров" Александр Пэйн. Ему будут ассистировать режиссеры и актеры из Бразилии, Ирана, Франции, Китая, Италии и Румынии. Они определят победителей 82-го фестиваля, который продлится с 27 августа по 9 сентября.

Ким Новак получит высшую награду Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва"