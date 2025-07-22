Звездопад премьер и звезд: объявлена программа Венецианского кинофестиваля-2025 22 июля 2025

$41.820.07
48.790.18
ukenru
россияне атаковали объекты газодобычи "Нафтогаза", есть разрушения
12:27 • 10080 просмотра
россияне атаковали объекты газодобычи "Нафтогаза", есть разрушения
Эксклюзив
12:17 • 16344 просмотра
Мы вернули украинскую правосубъектность - нардеп о принятом законе, регулирующем деятельность НАБУ и САП
11:15 • 17997 просмотра
Трамп выводит США из ЮНЕСКО - NY Post
10:50 • 17082 просмотра
"Сначала придется много поработать": кремль о встрече путина и Зеленского
08:08 • 28187 просмотра
Офис Генерального прокурора и СБУ выявили новые факты утечки из НАБУ информации с ограниченным доступом
22 июля, 07:27 • 54516 просмотра
На оборону нужно $120 млрд в следующем году, половину планируют получить при поддержке союзников - Шмыгаль
22 июля, 06:19 • 93877 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов
Эксклюзив
22 июля, 06:15 • 45857 просмотра
Агенты рф в НАБУ: такое случается, когда структура работает бесконтрольно – эксперт
22 июля, 05:56 • 52659 просмотра
Мораторий на проверки бизнеса: что предусматривает утвержденное Зеленским решение СНБО
Эксклюзив
22 июля, 05:30 • 34226 просмотра
Необходимо дать надлежащую оценку процессу отбора сотрудников НАБУ – юрист
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3м/с
49%
743мм
Популярные новости
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса22 июля, 06:46 • 75672 просмотра
Дроны атаковали нефтехимический гигант в самарской области рф: видео и все детали22 июля, 07:00 • 34433 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых22 июля, 07:18 • 72182 просмотра
Иран накануне европейских переговоров заявил, что не прекратит обогащение урана22 июля, 07:38 • 38480 просмотра
Рада поддержала законопроект об изменениях в Уголовный кодекс относительно полномочий НАБУ и САП10:41 • 37046 просмотра
публикации
Поправки к Defence City: шанс на восстановление критически необходимой поддержки украинской авиации10:46 • 26751 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых22 июля, 07:18 • 72689 просмотра
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса22 июля, 06:46 • 76122 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов22 июля, 06:19 • 93880 просмотра
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела21 июля, 15:24 • 125978 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Йоргос Лантимос
Александр Сырский
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Крым
Европа
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 148832 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 242335 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 256357 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 251615 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 250278 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
Дія (сервис)
Серия Airbus A320
Dragon 2
Ан-178

Звездопад премьер и звезд: объявлена программа Венецианского кинофестиваля-2025 22 июля 2025

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Венецианский кинофестиваль 2025 года пройдет с 27 августа по 9 сентября, представляя новые работы известных режиссеров и актеров. Среди премьер — "Франкенштейн" Гильермо дель Торо, "Бугония" Йоргоса Лантимоса и "Грация" Паоло Соррентино, а также фильмы Netflix.

Звездопад премьер и звезд: объявлена программа Венецианского кинофестиваля-2025

В период с 27 августа по 9 сентября Венеция снова станет эпицентром мирового кино. Программа фестиваля этого года поражает масштабом имен и событий. На красной дорожке ожидают Джулию Робертс, Дуэйна Джонсона, Эмили Блант и Кейт Бланшетт, а среди премьер представят нового "Франкенштейна" дель Торо, "Бугонию" Лантимоса и драму Соррентино "Грация", пишет УНН со ссылкой на HollywoodReporter.

Детали

Во вторник, как отмечает издание, была объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года. Мероприятие открывает осенний марафон премьер и борьбу за "Оскар" с немалым перечнем фильмов.

В Лидо направляется драма "Разбивальная машина" Бенни Сафди от A24, где Дуэйн Джонсон впервые появится в роли легенды UFC Марка Керра, а его партнершей станет Эмили Блант.

Вне конкурса покажут триллер Луки Гуаданьино "После охоты" с Джулией Робертс и Эндрю Гарфилдом — ленту, вдохновленную инициативой #MeToo. В центре еще одна премьера — "Франкенштейн" Гильермо дель Торо с Оскаром Айзеком, Джейкобом Элорди и Мией Го.

Netflix возвращается к участию после прошлогодней паузы, представив сразу несколько фильмов: в частности, фильм Ноя Баумбаха "Джей Келли", написанный в соавторстве с Гретой Гервиг и с Джорджем Клуни в главной роли, а также триллер Кэтрин Бигелоу "Дом динамита", где снялись Идрис Эльба, Ребекка Фергюсон и Джаред Харрис.

российские фильмы на фестивале

Также во время фестиваля планируют презентовать ленту Оливье Ассаяса "Волшебник из Кремля" о путине, фильм "Director's Diary" российского режиссера Александра Сокурова, а также совместный проект украино-российского продюсера Александра Роднянского и украинского кинокритика Андрея Алферова - "Записки настоящего преступника".

Конкурсная программа

Конкурсная программа будет поражать разнообразием авторского кино: новые работы покажут Пак Чхан-ук ("Другого выбора нет"), Франсуа Озон ("Чужак"), Ласло Немеш ("Сирота") и Мона Фаствольд, которая возвращается в Лидо с исторической музыкальной драмой "Завещание Энн Ли", снова сотрудничая со сценаристом Брэйди Корбетом.

Йоргос Лантимос представит ленту "Бугония" — адаптацию корейского фантастического фильма "Спасите зеленую планету!" с Эммой Стоун в главной роли. А Джим Джармуш, который обычно приезжает в Канны, дебютирует в Венеции с фильмом "Отец, Мать, Сестра, Брат", где снялись Кейт Бланшетт и Адам Драйвер.

Открытие фестиваля

Фестиваль откроет фильм "Грация" итальянского оскароносного режиссера Паоло Соррентино — это история любви с Тони Сервилло в главной роли, которую Mubi уже приобрел для международного проката. Закроет событие французский научно-фантастический боевик "Дог 51" режиссера Седрика Хименеса. Среди других внеконкурсных лент — возвращение Гаса Ван Сента с фильмом "Провод мертвеца", черная комедия "Последний викинг" с Мадсом Миккельсеном и "Рука Данте" Джулиана Шнабеля.

Почетные "Золотые львы" в этом году получат Вернер Херцог и актриса Ким Новак. В программе Venice Classics покажут документальный фильм "Мегадок" о работе Фрэнсиса Форда Копполы над долгожданным "Мегаполисом".

Дополнение

Возглавляет жюри конкурса обладатель двух "Оскаров" Александр Пэйн. Ему будут ассистировать режиссеры и актеры из Бразилии, Ирана, Франции, Китая, Италии и Румынии. Они определят победителей 82-го фестиваля, который продлится с 27 августа по 9 сентября.

Ким Новак получит высшую награду Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва"09.06.2025, 15:31 • 3161 просмотр

Алена Уткина

Алена Уткина

КультураНовости Мира
Йоргос Лантимос
Бразилия
Франция
Италия
Румыния
Китай
Netflix
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9