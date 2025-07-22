Зорепад прем’єр та зірок: оголошена програма Венеційського кінофестивалю-2025 22 липня 2025

У період з 27 серпня по 9 вересня Венеція знову стане епіцентром світового кіно. Цьогорічна програма фестивалю вражає масштабом імен та подій. На червоній доріжці очікують Джулію Робертс, Двейна Джонсона, Емілі Блант і Кейт Бланшетт, а серед прем’єр представлять нового "Франкенштейна" дель Торо, "Бугонію"Лантімоса та драму Соррентіно "Грація", пише УНН із посиланням на HollywoodReporter.

Деталі

У вівторок, як зазначає видання, була оголошена програма Венеційського кінофестивалю 2025 року. Захід відкриває осінній марафон прем'єр і боротьбу за "Оскар" із чималим переліком фільмів.

До Лідо прямує драма "Розбивальна машина" Бенні Сафді від A24, де Двейн Джонсон уперше з’явиться у ролі легенди UFC Марка Керра, а його партнеркою стане Емілі Блант.

Поза конкурсом покажуть трилер Луки Гуаданьїно ""Після полювання" з Джулією Робертс і Ендрю Гарфілдом - стрічку, натхненну ініціативою #MeToo. У центрі ще одна прем'єра - "Франкенштейн" Гільєрмо дель Торо з Оскаром Айзеком, Джейкобом Елорді та Мією Ґо.

Netflix повертається до участі після торішньої паузи, представивши одразу кілька фільмів: зокрема, фільм Ноя Баумбаха "Джей Келлі", написаний у співавторстві з Гретою Ґервіґ і з Джорджем Клуні в головній ролі, а також трилер Кетрін Бігелоу "Будинок динаміту", де знялись Ідріс Ельба, Ребекка Фергюсон і Джаред Гарріс.

російські фільми на фестивалі

Також під час фестивалю планують презентувати стрічку Олів'є Ассаяса "Чарівник з Кремля" про путіна, фільм "Director's Diary" російського режисера Олександра Сокурова, а також спільний проєкт україно-російського продюсера Олександра Роднянського та українського кінокритика Андрія Алфьорова - "Записки справжнього злочинця".

Конкурсна програма

Конкурсна програма вражатиме розмаїттям авторського кіно: нові роботи покажуть Пак Чхан-ук ("Іншого вибору немає"), Франсуа Озон ("Чужинець"), Ласло Немеш ("Сирота") та Мона Фаствольд, яка повертається до Лідо з історичною музичною драмою "Заповіт Енн Лі", знову співпрацюючи зі сценаристом Брейді Корбетом.

Йоргос Лантімос представить стрічку "Бугонія" - адаптацію корейського фантастичного фільму "Врятуйте зелену планету!" з Еммою Стоун у головній ролі. А Джим Джармуш, який зазвичай приїздить до Канн, дебютує у Венеції з фільмом "Батько, Мати, Сестра, Брат", де знялись Кейт Бланшетт і Адам Драйвер.

Відкриття фестивалю

Фестиваль відкриє фільм "Грація" італійського оскароносного режисера Паоло Соррентіно - це історія кохання з Тоні Сервілло в головній ролі, яку Mubi вже придбав для міжнародного прокату. Закриє подію французький науково-фантастичний бойовик "Дог 51" режисера Седріка Хіменеса. Серед інших позаконкурсних стрічок - повернення Гаса Ван Сента з фільмом "Дріт мерця", чорна комедія "Останній вікінг" із Мадсом Міккельсеном та "Рука Данте" Джуліана Шнабеля.

Почесні "Золоті леви" цього року отримають Вернер Герцог та акторка Кім Новак. У програмі Venice Classics покажуть документальний фільм "Мегадок" про роботу Френсіса Форда Копполи над довгоочікуваним "Мегаполісом".

Доповнення

Очолює журі конкурсу володар двох "Оскарів" Александр Пейн. Йому асистуватимуть режисери та актори з Бразилії, Ірану, Франції, Китаю, Італії та Румунії. Вони визначать переможців 82-го фестивалю, який триватиме з 27 серпня по 9 вересня.

Кім Новак отримає найвищу винагороду Венеційського кінофестивалю - "Золотого лева"