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Кім Новак отримає найвищу винагороду Венеційського кінофестивалю - "Золотого лева"

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

Акторка Кім Новак отримає почесну нагороду за життєві досягнення на 81-му Венеційському кінофестивалі. Під час заходу відбудеться прем’єра документального фільму про неї.

Кім Новак отримає найвищу винагороду Венеційського кінофестивалю - "Золотого лева"

Легендарна американська акторка Кім Новак стане лауреаткою почесної нагороди, найвищої відзнаки - "Золотого лева" за життєві досягнення - на 81-му Венеційському міжнародному кінофестивалі, що проходитиме з 27 серпня по 6 вересня. Про це повідомляє Deadline, пише УНН.

Деталі

У межах фестивалю також відбудеться світова прем’єра документального фільму "Vertigo Кім Новак" режисера Александра Філіппа, створеного у співпраці з самою акторкою.

Кім Новак, відома за фільмами "Запаморочення" (Vertigo), "Пікнік" та "Дзвіночок, книга і свічка", прокоментувала вручення нагороди.

Я глибоко зворушена тим, що отримую престижну нагороду "Золотий лев" від такого авторитетного кінофестивалю. Бути вшанованою за весь мій творчий шлях у цей період мого життя - це справжня мрія. Я цінуватиму кожну мить, проведену у Венеції. Це наповнить моє серце радістю

- зазначила акторка.

Художній директор фестивалю Альберто Барбера, характеризуючи акторку, сказав, що ставши кінозіркою майже випадково, Кім Новак перетворилася на одну з найулюбленіших ікон Голлівуду 1950-х.

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Вона відмовлялася підкорятися студійній системі, самостійно обирала ролі, контролювала своє особисте життя та відстоювала право залишити власне прізвище, хоча й погодилася на зміну кольору волосся - той самий платиновий блонд, що став її візитною карткою. Вона була незалежною, нонконформістською і навіть створила власну продюсерську компанію

- зауважив Барбера.

Він додав, що Кім Новак "вразила глядачів не лише своєю красою, а й глибиною образів, які поєднували наївність і чуттєвість, спокій і внутрішню драму".

Серед режисерів, з якими вона працювала, - Біллі Вайлдер ("Поцілуй мене, дурнику"), Отто Премінгер ("Людина із золотим рукавом"), Роберт Олдріч, Джордж Сідні, Річард Квайн. Але найбільше її ім’я пов’язане з роллю у фільмі Альфреда Гічкока "Запаморочення", яка стала визначальною у її кар’єрі.

Кім Новак була зіркою першої величини у 1950-х роках, однак у 1966 році відійшла від активної акторської діяльності. Вона лише зрідка з’являлася на екранах, зокрема у фільмі "Розбите дзеркало" (1980) та серіалі "Соколине гніздо" (1986–1987). Після картини "Лібернштраум" (1991) остаточно завершила кар’єру, оселившись на ранчо в Орегоні, де присвятила себе живопису та турботі про коней.

Цьогорічний фестиваль також вшанує видатного німецького режисера Вернера Герцога.

На Венеційському кінофестивалі пройде Український день на підтримку постраждалої від війни вітчизняної кіноіндустрії28.08.23, 23:11 • 686791 перегляд

Лілія Набока

Лілія Набока

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